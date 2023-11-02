«Как будто побывала на море»: жительница Новосибирска впервые прогулялась по Краснообску — чем он ее удивил

Новосибирск принято сравнивать с крупными городами России или Сибири, и часто он уступает по каким-либо параметрам. Город обвиняют в множестве пыли и грязи, серости. Часто припоминают Новосибирску большие пробки, неприятные запахи и плохие дороги. Корреспондент НГС отправилась в соседний от Новосибирска рабочий поселок Краснообск по заданию, и осталась от него в восторге. Чем так приглянулся поселок и почету там хочется остаться — читайте в нашей колонке. Далее повествование от первого лица.
Инфраструктура поселка
В Краснообске за годы жизни в Новосибирске я была всего два раза. И то один из них — где-то в 2017 году. Тогда мы ездили туда на вечеринку к друзьям, и разглядеть все прелести и особенности поселка у меня не было возможности.
В этот раз я поехала туда по заданию редакции. Слышала, что в часы пик по дороге из Новосибирска в Краснообск и в обратном направлении часто собираются большие пробки, но я поехала туда в более удачное время. Небольшой затор был лишь на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе остановки «Торговый город Левобережный». Дальше пробок не было, и мы без проблем домчались до места.
Выйдя из такси, я сразу поразилась, как свежо и красиво в Краснообске. На улицах не ощущалось никакой суеты, люди спокойно прогуливались, мило беседовали. Вокруг много мам с колясками, пожилых людей, гулящих на свежем воздухе детей, которые, на минуточку, даже не залипали в гаджеты. Машин совсем немного, а те, что есть, не несутся как на пожар — движение спокойное, водители пропускают пешеходов.
Поразила чистота на улицах и много зелени: березы и рябины, ели и сосны, а не пресловутые тополя и вредители — кривые американские клены. На газонах практически нет мусора, трава аккуратно пострижена, в отличие от Новосибирска. Даже у обочины дороги газон на удивление выглядит чистым и ухоженным. Никаких бычков, пустых бутылок, оберток и прочего сора.
— У нас чаты есть общие. Туда, если кто-то мусор кинул на улице, люди сразу скидывают сообщения, и все это обсуждают потом долго. Поэтому у нас никто не сорит, — улыбнулась мне молодая женщина с коляской.
Отправившись вглубь поселка, я обратила внимание, что воздух там еще более чистый и свежий, как будто побывала на море. Природа напоминает Бухтарминское водохранилище, расположенное на востоке Казахстана, где морской запах осенью перемешан с запахами хвойных деревьев и сухой травы. Было ощущение, будто оказалась там, прямо на скалистом берегу.
Микрорайоны построены в виде кругов: дома размещены по периметру нескольких колец, а внутри сосредоточена вся инфраструктура — детские сады, школы, магазины и другие заведения. А еще там практически нет улиц, просто номера домов. Это странно, непривычно, но забавно.
Отдельная галочка за красивые муралы на стенах. На одном из них, например, изображен академик Ираклий Синягин, один из основоположников Краснообска. Есть в поселке и мурал с изображением девочки «Дитя ВАСХНИЛа», но до этого места я не дошла.
В рабочем поселке много новостроек, и в новых районах территория благоустроена еще лучше, много детских площадок, уютные дворы с клумбами и газонами.
Местные жители
Люди здесь доброжелательные и спокойные, вежливые и приветливые. Чем-то напоминают коренных петербуржцев. За полдня, проведенных в Краснообске, я ни разу не услышала брани или мата. Жители с удовольствием подсказывали дорогу, весело перешучивались, говорили добрые слова.
А еще понравилось, какие сознательные краснообцы в вопросах безопасности детей. Например, во время моей беседы со школьницей для материала проходящая мимо женщина встала чуть поодаль и внимательно слушала, о чем мы говорим, наблюдала, как себя веду я и моя юная собеседница. Когда я поблагодарила девочку за помощь, попрощалась с ней и пошла своей дорогой, а ребенок — своей, женщина тоже спокойно направилась по своим делам. Без грубости, хамских вопросов и истерик. В Новосибирске, как по мне, в такой ситуации прохожие начали бы сразу скандалить, а в худшем случае прошли мимо — тут, как правило, люди друг другу безразличны.
Обратила внимание на высокую культуру поведения на улице еще и потому, что на всем пути встретила только одну «наливайку». При этом мне не попался ни один пьяный или дышащий перегаром человек. Все выглядели интеллигентно, опрятно, но без излишнего пафоса, понтов и лоска.
В целом, если бы до Краснообска ходило метро, я бы без раздумий переехала туда. Но пока ситуация со скоростным общественным транспортом в этом направлении стабильно тяжелая, и вряд ли изменится в ближайшем будущем. Так что продолжаем терпеть пыль, смог и суету Новосибирска.
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