«Как будто побывала на море»: жительница Новосибирска впервые прогулялась по Краснообску — чем он ее удивил

В этот раз я поехала туда по заданию редакции. Слышала, что в часы пик по дороге из Новосибирска в Краснообск и в обратном направлении часто собираются большие пробки, но я поехала туда в более удачное время. Небольшой затор был лишь на улице Сибиряков-Гвардейцев в районе остановки «Торговый город Левобережный». Дальше пробок не было, и мы без проблем домчались до места.