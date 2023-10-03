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Гуляйте осторожно: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха

Метеорологические условия достигли первой степени опасности

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Сегодня качество воздуха ухудшится

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В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за накопления вредных примесей в воздухе. Об этом рассказали на сайте Западно-Сибирского метеоцентра.

С 18 часов вчерашнего дня, 2 октября, метеорологические условия изменились и стали неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосфере города и достигли первой степени опасности. Штормовое предупреждение объявлено до 18 часов 4 октября.

Сегодня, 3 октября, в Новосибирской области ожидается погода без осадков. Ветер будет юго-западный 2–7 м/с. Температура воздуха в первой половине дня поднимется до +9... +11 градусов.

В ближайшие три дня синоптики ожидают теплую погоду в Новосибирске без осадков. Температура может подняться до +15 градусов, но город накроет туман.

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