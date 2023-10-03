Гуляйте осторожно: в Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за загрязнения воздуха

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за накопления вредных примесей в воздухе. Об этом рассказали на сайте Западно-Сибирского метеоцентра.
С 18 часов вчерашнего дня, 2 октября, метеорологические условия изменились и стали неблагоприятными для рассеивания вредных примесей в атмосфере города и достигли первой степени опасности. Штормовое предупреждение объявлено до
Сегодня, 3 октября, в Новосибирской области ожидается погода без осадков. Ветер будет юго-западный
В ближайшие три дня синоптики ожидают теплую погоду в Новосибирске без осадков. Температура может подняться до +15 градусов, но город накроет туман.