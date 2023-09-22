Сибиряк нашел в лесу огромный белый гриб — он весит более 2 килограммов

Житель Новосибирска нашел огромный гриб весом в более 2 килограмма. Он наткнулся на головач в Коченевском районе. Находкой сибиряк поделился в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».
Как рассказал НГС Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам, судя по размерам и характерным трещинам на оболочке гриба, это действительно головач гигантский (дождевик гигантский).
— Довольно редкий гриб у нас, который может вырасти где угодно, потом изчезнуть и не расти там больше никогда. Хороший, съедобный гриб, пока молодой и мякоть белая. А также используется в медицине, — рассказал специалист.
Недавно НГС узнал, что новосибирцы смогут собирать грибы до начала ноября, если раньше не установятся постоянные заморозки.