Как далеко от трассы должны расти грибы, чтобы не стать токсичными? И почему они «идут к людям»? Говорим с микологом

— На каком расстоянии от дороги можно собирать грибы, чтобы они не напитались выхлопными газами?



— Не менее 100 метров от трассы. Чем дальше, тем лучше. Если это лесная дорожка, где автомобили ездят редко, не страшно.



— Влияет ли на гриб мусор, который нередко можно встретить в лесу? Иными словами — если рядом небольшая помойка, грибы собирать не стоит?



— Смотря какая. Если небольшая мусорка, то ничего страшного. Если большая, да еще с какими-то химическими отходами, то собирать грибы здесь не стоит, да и расти съедобные грибы у большой свалки не будут, потому что это вытоптанное место.

