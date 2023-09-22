Как далеко от трассы должны расти грибы, чтобы не стать токсичными? И почему они «идут к людям»? Говорим с микологом

Во многих регионах идет сезон тихой охоты — погода благоволит, да и грибов много. Но даже у опытных грибников порой есть вопросы. Наши пермские коллеги из 59.RU задали их микологу — специалисту по грибам Лидии Переведенцевой. Она — доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ.
— Говорят, что «гриб идет к людям» — и действительно, в чаще леса они как будто растут хуже, чем на просеках, лесных дорожках. Почему?
— Это действительно так, хотя люди грибу совершенно безразличны. Всё дело в том, что у лесных дорожек получше освещение, побольше увлажнения и более открыто пространство, куда устремляются корни деревьев. Дождевая вода сразу попадает в почву, а в чаще леса она задерживается в кронах деревьев и почвы не достигает. Это и есть так называемый «эффект выбегания» за лучшими условиями. Свет грибам, хоть и не в такой степени, как растениям, но тоже необходим для формирования плодового тела гриба.
— На каком расстоянии от дороги можно собирать грибы, чтобы они не напитались выхлопными газами?
— Не менее 100 метров от трассы. Чем дальше, тем лучше. Если это лесная дорожка, где автомобили ездят редко, не страшно.
— Влияет ли на гриб мусор, который нередко можно встретить в лесу? Иными словами — если рядом небольшая помойка, грибы собирать не стоит?
— Смотря какая. Если небольшая мусорка, то ничего страшного. Если большая, да еще с какими-то химическими отходами, то собирать грибы здесь не стоит, да и расти съедобные грибы у большой свалки не будут, потому что это вытоптанное место.
— Под какими деревьями что растет?
— Можно подумать, что если подберезовик, то, значит, растет он только под березами, а подосиновик — только под осинами. Это так, названия наталкивают нас на то, где можно найти эти грибы. Но подберезовик, его разные виды, образуют связи — микоризу — со многими видами лиственных деревьев, то есть этот гриб можно увидеть в разных местах. Как и белые грибы — они чаще растут в сосновых лесах, но сетчато-ножковый белый мы встретим и в дубняках, обыкновенный белый гриб — в березняках и ельниках.
Микориза — симбиоз корней растений и мицелия грибов. За годы эволюции это взаимодействие стало таким сильным, что растения и грибы стали жизненно необходимы друг другу. Корни дают грибам аминокислоты, гормоны и простые углеводы, а сами взамен получают воду, фосфор, макро- и микроэлементы.
— Правда ли, что все поганки горькие?
— Нет, конечно. А у того же мухомора или бледной поганки нет горького вкуса. Поэтому люди травятся — едят ее как нормальное блюдо.
— И традиционный вопрос: так срезать или выкручивать?
— Без разницы. Никто не изучал, как влияет тот и другой способ на мицелий — грибницу. Есть только умозрительные заключения. Если вы выкручиваете, значит внедряетесь внутрь и вся подстилка выворачивается. Тогда ее надо притоптать, чтобы она не высыхала. Если гриб срезают, то говорят, что в срез могут попасть бактерии, но они и так попадут. Поэтому без разницы, главное — не вырывать.
Мицелий — вегетативное тело гриба, находится у наземных грибов обычно под землей. Он состоит из тонких нитей, опутывающих корни растений. Грибы, которые мы собираем, — его плодовое тело, необходимое для размножения.
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