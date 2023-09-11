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Сибирячка нашла в новосибирском лесу огромный гриб — фото гиганта

Он весит примерно 3 килограмма

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Такой гриб нашли в лесу

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Сибирячка нашла огромный гриб в новосибирском лесу. Он весил примерно 3 килограмма.

— Нашли гриб дубовик в Коченевском районе в лесополосе березовой в сторону Новомихайловки. Оказался не червивым. К сожалению, не взвесили, так как домой забирать не стали, но весил примерно 3 килограмма, довольно тяжелый был, — рассказала НГС Мария Помплеева.

Как объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам, без фотографии снизу нельзя точно определить что именно за гриб собрала Мария. Это может быть дубовик, либо же белый гриб.

Недавно жительница Новосибирска нашла огромный гриб — головач. Он весил почти 6,3 килограмма.

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ГрибКоченевский районЛес
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