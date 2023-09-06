Новосибирец снял звездные скопления в трех районах Алтая — показываем завораживающие снимки неба

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял четыре звездных скопления на Алтае в трех разных районах. Небо, по его словам, в этом году радует не сильно, поэтому приходится ловить объекты между облаков.
Как рассказал НГС Алексей, снимки он сделал в 30 километрах от Кош-Агача, в Курайской степи и в Акташе в период с 14 по 20 августа. Сейчас он сделал заготовки, которые потом необходимо доснять в цвете.
— На получение каждого снимка ушло от 1 до 1,5 часа, больше не позволили облака. Чтобы получить те же детали, которые получаются на темном небе Алтая за час, в 100 километрах от Новосибирска потребуется 2 — 2,5 часа, — рассказал астрофотограф.
Ранее Алексей Поляков заснял туманность Волчья Пещера в созвездии Цефея. Она находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли