freedom
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 4/10
usd 97.54
eur 104.90
СрочноПентхаус с видом на Оперный продают за 36 млн
Все новости
Все новости

Новосибирец снял звездные скопления в трех районах Алтая — показываем завораживающие снимки неба

В этот раз, по словам Алексея, было много облаков, поэтому кадры пришлось ловить через них

482

Так выглядит галактика Андромеды

Поделиться

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял четыре звездных скопления на Алтае в трех разных районах. Небо, по его словам, в этом году радует не сильно, поэтому приходится ловить объекты между облаков.

Как рассказал НГС Алексей, снимки он сделал в 30 километрах от Кош-Агача, в Курайской степи и в Акташе в период с 14 по 20 августа. Сейчас он сделал заготовки, которые потом необходимо доснять в цвете.

— На получение каждого снимка ушло от 1 до 1,5 часа, больше не позволили облака. Чтобы получить те же детали, которые получаются на темном небе Алтая за час, в 100 километрах от Новосибирска потребуется 2 — 2,5 часа, — рассказал астрофотограф.

На этом снимке вы можете увидеть галактику Треугольника

На этом снимке вы можете увидеть галактику Треугольника

Поделиться

NGC 281-Пакман находится в созвездии Кассиопея

NGC 281-Пакман находится в созвездии Кассиопея

Поделиться

По словам Алексея, это — звездное скопление Плеяды

По словам Алексея, это — звездное скопление Плеяды

Поделиться

Ранее Алексей Поляков заснял туманность Волчья Пещера в созвездии Цефея. Она находится на расстоянии 1400 световых лет от Земли

По теме

ЗвездыФотографКадрыСнимкиАлтайАстрофотографАлексей Поляков
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter