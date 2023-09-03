Новосибирец снял на Алтае далекую туманность — она находятся на расстоянии 1400 световых лет от Земли

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял туманность «Волчья пещера» в созвездии Цефея. Для создания кадра он отправился в Горный Алтай.



По словам Алексея на создание кадра у него ушло 3,5 часа. Для сравнения, если снимать «Волчью пещеру» в окрестностях Новосибирской области, то придется потратить минимум 8 часов, пояснил астрофотограф.



— Во время отпуска на Алтае снял эту туманность, кадр делал в Куральской степи. Туманность находятся на расстоянии 1400 световых лет от нас в северной части Млечного Пути, в созвездии Цефея. Межзвездная пыль в этой области блокирует и рассеивает свет от фоновых звезд придавая туманности ее характерный синий цвет, — отметил сибиряк.



Также на Алтае Алексей снял галактику М-33 в созвездии Треугольника, туманность «Привидение» и галактику Андромеды. Эти кадры еще находятся в обработке, ими фотограф поделится позже.



Ранее астрофотограф снял космический таймлапс на Алтае. В объектив попали туманности, метеоры Персеиды и спутники Илона Маска.

