«Манят, завораживают»: сибиряк нашел в лесу бирюзовые сказочные грибы - фото

Житель Новосибирской области вместе с сыном нашел в лесу в районе села Барышева сказочные грибы бирюзового цвета.
— Грибы очень красивые бирюзового оттенка. Фото, к сожалению, не передает всей цветовой гаммы. Сын протянул руку и хотел потрогать, пришлось одернуть. Грибы манят, завораживают, — рассказал НГС мужчина.
Как объяснил журналисту Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам, это хлороцибория сине-зеленоватая.
— Гриб не ядовитый, но в пищу не употребляется в силу своего малого размера. Для человека не опасен. Окрашивает древесину в красивый синеватый цвет, делая ее ценной с декоративной точки зрения, — отметил специалист.
Недавно в лесу в Сузуне в Новосибирской области нашли гриб с красными каплями, похожими на кровь.