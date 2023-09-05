freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 96.62
eur 104.42
СрочноМедведь проник на территорию военной части
Все новости
Все новости

«Манят, завораживают»: сибиряк нашел в лесу бирюзовые сказочные грибы - фото

Они окрашивают древесину в красивый синеватый цвет

1 408

Грибы, по словам специалиста, не ядовиты

Поделиться

Житель Новосибирской области вместе с сыном нашел в лесу в районе села Барышева сказочные грибы бирюзового цвета.

— Грибы очень красивые бирюзового оттенка. Фото, к сожалению, не передает всей цветовой гаммы. Сын протянул руку и хотел потрогать, пришлось одернуть. Грибы манят, завораживают, — рассказал НГС мужчина.

Как объяснил журналисту Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам, это хлороцибория сине-зеленоватая.

— Гриб не ядовитый, но в пищу не употребляется в силу своего малого размера. Для человека не опасен. Окрашивает древесину в красивый синеватый цвет, делая ее ценной с декоративной точки зрения, — отметил специалист.

Недавно в лесу в Сузуне в Новосибирской области нашли гриб с красными каплями, похожими на кровь.

По теме

ГрибЛесТихая охотаХлороцибория
  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter