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Сибиряк нашел странный «кровавый» гриб в лесу — вид называют «зубом дьявола»

Гриб есть нельзя

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Так выглядит гриб с красными каплями

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Сибиряк нашел в лесу в Сузуне в Новосибирской области странный гриб с красными каплями, похожими на кровь. Данный вид получил прозвища «кровоточащий зуб» и «зуб дьявола». Снимок необычного гриба появился в паблике «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».

Как ранее рассказал НГС Дмитрий Агеев, один из авторов сборника «Грибы Сибири», это Гиднеллум ржавчинный. Красные капли появляются не у всех грибов, отметил специалист, данный вид не съедобен и для Западной Сибири считается абсолютно обычным видом.

— Встречается в сосновых борах на бедных песчаных почвах, требователен к химическому составу почвы — не переносит увеличения содержания азота и органических веществ. Гиднеллум ржавчинный можно встретить как в практически ненарушенных местообитаниях — сухих старовозрастных борах, так и в местах с явными следами деятельности человека — на старых отвалах вдоль лесных дорог, вокруг ям и бугров, оставленных тяжелой техникой, вдоль тропинок, — написано в статье «Грибы Сибири».

Красные капли правильно называются гуттацией, объяснил Дмитрий Агеев, они появляются из-за высокой влажности, а красный цвет появляется из-за пигмента в самом грибе.

Недавно в Новосибирской области в селе Ленинское сибирячка нашла гриб, похожий на звезду.

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