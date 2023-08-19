Необычный гриб нашла сибирячка в лесу под Новосибирском — он похож на звезду

В Новосибирской области в селе Ленинское Ольга нашла необычный гриб — он похож на звезду, а в центре у него шарик. Как объясняет Ольга, это звездовик. Он был так назван в честь своей формы.
— Вот какую красоту мы нашли, это земляная звезда, очень редкий гриб вырос у нас, — поделилась Ольга.
Звездовик попадал в подборку необычных грибов НГС. Изначально земляная звезда выглядит, как шар, а потом раскрывается. Такие грибы несъедобны, но на фото выглядят эффектно, когда раскрываются.
Грибной сезон — в разгаре: жители Новосибирска в соцсетях активно делятся фотографиями богатого урожая груздей, лисичек, подосиновиков, подберезовиков и так далее. Где и каких грибов им удается набрать больше всего, изучил НГС.