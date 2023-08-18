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По грибы, по ягоды

Подосиновики с ладонь и 12 литров лисичек: новосибирцы в соцсетях хвастаются богатым уловом грибов

Сбор грибов приносит положительные эмоции, рассказал один из сибиряков. А уж сам улов — тем более

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Жители Новосибирска хвастаются фотографиями небывалого урожая грибов в соцсетях

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Грибной сезон — в разгаре: жители Новосибирска в соцсетях активно делятся фотографиями богатого урожая груздей, лисичек, подосиновиков, подберезовиков и так далее. Где и каких грибов им удается набрать больше всего, изучил НГС.

Новосибирец Игорь Кирюшин собрал множество больших и маленьких белых грибов. Лесные дары мужчина «урвал» в Спирино на этой неделе.

— Мне очень нравится процесс сбора. Получаю положительные эмоции! — прокомментировал Игорь НГС.

Новосибирец Игорь Кирюшин «урвал» крупный урожай белых грибов

Новосибирец Игорь Кирюшин «урвал» крупный урожай белых грибов

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Ирина С. также похвасталась крупным уловом. Накануне за несколько часов она набрала ведро подберезовиков и не только…

— Лес сегодня порадовал. Поехали во второй половине дня, за 4 часа набрали два пакета и три ведерка. Вошли в кураж, аж не хотелось уезжать. Если бы не потемнело, чувствую, еще куда-нибудь поехали (бы) дальше, — рассказала Ирина в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск форум НСО 2023» в ночь на 18 августа.

Сибиряки хвастаются подберезовиками и другими грибами, которые собрали в августе

Сибиряки хвастаются подберезовиками и другими грибами, которые собрали в августе

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Другой грибник — Анастасия Песчинская — насобирала подосиновиков — размером с ладонь. Девушка отметила, что отыскала их «по околокам на Ленинском направлении». При этом она не уточнила, сколько именно гигантских грибов смогла собрать, но показала фото кастрюли с уже сваренным уловом.

Сибирячка в середине августа насобирала подосиновиков размером с ладонь

Сибирячка в середине августа насобирала подосиновиков размером с ладонь

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Подосиновики Анастасия нашла на Ленинском направлении

Подосиновики Анастасия нашла на Ленинском направлении

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Анастасия приготовила грибы

Анастасия приготовила грибы

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Немного подберезовиков, белых грибов и подосиновиков добыл еще один новосибирец Евгений Сладков. Фото, на котором запечатлена часть улова, он предоставил нашей редакции.

Евгений Сладков набрал белых грибов, подберезовиков и подосиновиков. И тоже на неделе с 13 августа

Евгений Сладков набрал белых грибов, подберезовиков и подосиновиков. И тоже на неделе с 13 августа

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Роман Б. ехал в район Сокура за груздями, а вернулся… С лисичками и другими грибами.

— Груздь 95% — труха и в червях… Лисичек набрал 12 литров, ассорти — литров 15, еще 4 литра — белых, — отметил он в паблике «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО 54 RUS».

А вот Владимир Ч. с женой все-таки набрали груздей:

— За три часа три ведра — коровник (кстати, этот гриб может быть опасен. — Прим. ред.), подберезовик и сухой груздь, — поделился он в паблике форума НСО.

Кроме подберезовиков и белых грибов, сибиряки находят в лесу грузди

Кроме подберезовиков и белых грибов, сибиряки находят в лесу грузди

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Кстати, август считается самым грибным месяцем лета. В лесу можно найти почти все — от белого гриба до опят. NGS.RU ранее опубликовал карту самых грибных мест области.

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