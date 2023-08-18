Подосиновики с ладонь и 12 литров лисичек: новосибирцы в соцсетях хвастаются богатым уловом грибов

Ирина С. также похвасталась крупным уловом. Накануне за несколько часов она набрала ведро подберезовиков и не только…



— Лес сегодня порадовал. Поехали во второй половине дня, за 4 часа набрали два пакета и три ведерка. Вошли в кураж, аж не хотелось уезжать. Если бы не потемнело, чувствую, еще куда-нибудь поехали (бы) дальше, — рассказала Ирина в сообществе «Грибы и грибные места Новосибирск форум НСО 2023» в ночь на 18 августа.