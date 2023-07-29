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По грибы, по ягодыИнструкция

Самое время ехать в лес: что можно будет собрать в августе — карта самых грибных мест Новосибирской области

Без улова вернуться домой будет трудно, но будьте внимательны

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В августе традиционно на улицах появится много продавцов грибов, ведь это самый плодовитый летний месяц

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Август считается самым грибным месяцем лета. В лесу можно найти практически всё — от белого гриба до опят. Но вместе с обилием съедобных находок в лесу беспечных грибников подстерегают и опасные ядовитые двойники. Показываем, что точно нельзя собирать, — в список попали и коровники. Подробнее — в материале НГС.

Главное правило живого и здорового грибника

Эксперты из года в год повторяют одну простую истину, следуя которой ни один грибник не окажется в реанимации или в месте похуже.

Нельзя брать в лесу те грибы, которые вы не знаете.

— Сомневаетесь? Не берите! — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — Нужно собирать только хорошо знакомые вам грибы.

В августе начинается сезон обильных дождей, в лесах появятся бледная поганка и галерина окаймленная — смертельно ядовитые грибы, которые даже в руки брать нельзя.

Что будем собирать в августе из съедобных грибов

В этом году в лесах меньше насекомых, чем обычно, а значит, и грибы будут более чистыми.

— Очень приятно ходить по лесу сейчас: даже переросшие грибы чистые, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.

Чаще всего грибники смогут встретить в августе подберезовики, подосиновики, лисички, белый гриб, валуи, маслята, сыроежки, грузди и подгруздки (сухие грузди).

— Начнут появляться опята и вешенки. И, конечно, август — это сезон массового плодоношения у мухоморов. Их красные яркие шляпки трудно будет не заметить. Гриб применяется в лекарственных целях, — отметил Ринат Султанов.

Самые грибные места

В августе чаще всего можно найти грибы в этих точках

В августе чаще всего можно найти грибы в этих точках

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Традиционно обилие грибов ожидается в Кудряшовском, Сузунском и Караканском борах.

— Важно, чтобы дожди чередовались с жаркой погодой, тогда грибы пойдут активно в рост, — отметил Ринат Султанов.

В августе в лесах массово появятся лисички и грузди.

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Сбор подберезовиков, боровиков и маслят также продолжится весь август.

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Можно ли собирать коровники?

Свинушки тонкие (именно так правильно называются коровники) можно срезать на ужин только на свой страх и риск.

— Гриб опасен для здоровья. Это уже давно доказано, — подчеркнул Ринат Султанов.

Отваривание не разрушает опасные вещества, которые содержатся в коровниках. Они накапливаются в организме и могут вызвать сильную аутоиммунную реакцию даже у тех, кто много лет употреблял их без последствий.

Самые ядовитые грибы

Это бледная поганка. Внизу у гриба мешочек, а на ножке есть кольцо

Это бледная поганка. Внизу у гриба мешочек, а на ножке есть кольцо

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Самая страшная находка в лесу — это бледная поганка. Это королева среди смертельно ядовитых грибов, выжить после ее употребления практически невозможно.

Смертельная доза бледной поганки — всего около 30 граммов. Термическая обработка не устраняет токсины!

— Ее даже руками трогать нельзя, не то что срывать, — предупреждает Ринат Султанов. — В последние годы ее всё больше в нашем регионе: меняется климат и появляется возможность для ее прорастания.

Галерина окаймленная. Ее тоже нельзя даже брать в руки

Галерина окаймленная. Ее тоже нельзя даже брать в руки

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В лесу вы можете столкнуться также с галериной окаймленной — это тоже страшный, смертельно опасный гриб. Если случайно взяли в руки, их нужно тщательно помыть.

Галерина окаймленная относится к смертельно опасным грибам. В ней содержатся α-, β-, γ-аманитины. Содержание анатоксинов в одном грибе достигает 270 мкг/г. При этом летальная доза — 0,1 мг/кг веса человека.

— Она очень похожа на летний опенок, но у нее споры коричневые, поэтому с самого начала пластинки коричневые. Шляпка гладкая, равномерно окрашенная, коричневая. Ножка выглядит гладкой и темной, с темным едва заметным колечком, — описала опасный гриб Ирина Горбунова.

Интересное про грибы

Специалист объяснил, почему подберезовики могут быть невероятно огромными.

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