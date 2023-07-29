Самое время ехать в лес: что можно будет собрать в августе — карта самых грибных мест Новосибирской области

Нельзя брать в лесу те грибы, которые вы не знаете.

— Сомневаетесь? Не берите! — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — Нужно собирать только хорошо знакомые вам грибы.

В августе начинается сезон обильных дождей, в лесах появятся бледная поганка и галерина окаймленная — смертельно ядовитые грибы, которые даже в руки брать нельзя.