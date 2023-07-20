Гриб-паразит с шипами нашла жительница Новосибирска — в нем есть кислота, связанная с опием

Жительница Новосибирска нашла в лесу чешуйчатку — гриб с особым видом и вкусом. О находке она сообщила в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023».
— Ножку не видно. Но, похоже, чешуйчатка, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — Некоторые популяции содержат меконовую кислоту.
Меконовая кислота содержится в опии в связанном виде с алкалоидами.
— Это не запрещенное вещество, но гриб условно-съедобный, — подчеркнул специалист.
Вкус у него специфический, может горчить, и обычно его не собирают. Многие чешуйчатки паразитируют на постройках, разрушая их, а также на деревьях.
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