Это мутанты? Грибы-гиганты собирают новосибирцы в лесах — карта самых плодовитых мест

Грибники давно заждались, когда леса начнут их радовать.

— Причина появления таких огромных грибов в том, что весь май и первую половину июня было очень мало дождей. Грибов было мало, и грибницы готовились в ожидании влаги, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — А потом сразу в течение нескольких дней выпало много осадков. И грибы начали расти активно плотной волной. А поскольку запас влаги был хороший, то и некоторые грибы стали достигать предельного роста.