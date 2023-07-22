freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 90.38
eur 100.66
Тема дняПридет ли ураган с ливнями в Новосибирск?
Все новости
Все новости
По грибы, по ягоды

Это мутанты? Грибы-гиганты собирают новосибирцы в лесах — карта самых плодовитых мест

Специалист объяснил, почему подберезовики могут быть невероятно огромными

1 026

Такой подберезовик сейчас легко найти в лесу

Поделиться

Новосибирцы везут из лесов полные багажники подберезовиков-гигантов. Грибы могут достигать огромных размеров и быть абсолютно чистыми. Эксперт объяснил, почему подберезовики сейчас таких размеров, а также поделился картой самых грибных мест.

Почему грибы такие огромные

Несмотря на большой размер, чаще всего подберезовики чистые

Несмотря на большой размер, чаще всего подберезовики чистые

Поделиться

Грибники давно заждались, когда леса начнут их радовать.

— Причина появления таких огромных грибов в том, что весь май и первую половину июня было очень мало дождей. Грибов было мало, и грибницы готовились в ожидании влаги, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — А потом сразу в течение нескольких дней выпало много осадков. И грибы начали расти активно плотной волной. А поскольку запас влаги был хороший, то и некоторые грибы стали достигать предельного роста.

Такие размеры для подберезовиков не редкость.

— Что касается белого гриба березового, то для него такие размеры — это нормально. Это не мутанты, их можно спокойно употреблять в пищу, — отметил специалист.

Где собирать огромные грибы и почему они чистые

На карте отмечены самые грибные места НСО

На карте отмечены самые грибные места НСО

Поделиться

Несмотря на большой размер, чаще всего подберезовики чистые.

— Также отсутствие грибов в начале лета не дало размножиться грибным комарикам, и когда грибы наконец-то пошли, то есть их было некому. Но комарики эту ситуацию скоро исправят, — предупреждает Ринат Султанов.

Своими находками новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте».

Грибочки из <b class="_">Пашино</b>

Грибочки из Пашино

Поделиться

Собраны в <b class="_">Мошковском районе</b>

Собраны в Мошковском районе

Поделиться

Найден в лесу <b class="_">у станции Юбилейной</b>

Найден в лесу у станции Юбилейной

Поделиться

Гриб-гигант из Академгородка

Гриб-гигант из Академгородка

Поделиться

Ранее сибирячка нашла в лесах в районе Первомайки огромный гриб, который напоминает коралл.

По теме

ГрибыЛесТихая охотаПодберезовики
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter