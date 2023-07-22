Это мутанты? Грибы-гиганты собирают новосибирцы в лесах — карта самых плодовитых мест

Новосибирцы везут из лесов полные багажники подберезовиков-гигантов. Грибы могут достигать огромных размеров и быть абсолютно чистыми. Эксперт объяснил, почему подберезовики сейчас таких размеров, а также поделился картой самых грибных мест.
Почему грибы такие огромные
Грибники давно заждались, когда леса начнут их радовать.
— Причина появления таких огромных грибов в том, что весь май и первую половину июня было очень мало дождей. Грибов было мало, и грибницы готовились в ожидании влаги, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — А потом сразу в течение нескольких дней выпало много осадков. И грибы начали расти активно плотной волной. А поскольку запас влаги был хороший, то и некоторые грибы стали достигать предельного роста.
Такие размеры для подберезовиков не редкость.
— Что касается белого гриба березового, то для него такие размеры — это нормально. Это не мутанты, их можно спокойно употреблять в пищу, — отметил специалист.
Где собирать огромные грибы и почему они чистые
Несмотря на большой размер, чаще всего подберезовики чистые.
— Также отсутствие грибов в начале лета не дало размножиться грибным комарикам, и когда грибы наконец-то пошли, то есть их было некому. Но комарики эту ситуацию скоро исправят, — предупреждает Ринат Султанов.
Своими находками новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте».
Ранее сибирячка нашла в лесах в районе Первомайки огромный гриб, который напоминает коралл.