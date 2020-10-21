Мэрия предупредила новосибирцев о гололеде и ветре до 17 м/с

Сегодня, 21 октября, мэрия Новосибирска выпустила предупреждение о гололеде из-за ухудшения погоды на этой неделе.



— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 23 октября на территории Новосибирска ожидаются осадки в виде мокрого снега, понижение ночной температуры воздуха до минусовых значений, — предупреждает пресс-центр мэрии.

Из-за резкого изменения температуры дороги, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, спуски и подъемы, мосты, путепроводы и другие инженерные коммуникации обработают противогололедным составом.