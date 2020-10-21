Мэрия предупредила новосибирцев о гололеде и ветре до 17 м/с

Дороги Новосибирска обработают перед гололедом
Сегодня, 21 октября, мэрия Новосибирска выпустила предупреждение о гололеде из-за ухудшения погоды на этой неделе.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», с 23 октября на территории Новосибирска ожидаются осадки в виде мокрого снега, понижение ночной температуры воздуха до минусовых значений, — предупреждает пресс-центр мэрии.
Из-за резкого изменения температуры дороги, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, спуски и подъемы, мосты, путепроводы и другие инженерные коммуникации обработают противогололедным составом.
Информацию, как отметили в администрации, уже направили управляющим организациям для принятия при необходимости оперативных мер.
Ночью 23 октября ожидается до -1... +1 градуса, 24 октября ночью будет до -1... -3 градусов.
Также власти предупреждают горожан о ветре: 22 октября ночью он будет со скоростью 4–9 м/с, днем 7–12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью без осадков, днем небольшой дождь.
23 октября ожидается ветер ночью со скоростью 6–11 м/с, днем 4–9 м/с. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем — в виде мокрого снега и дождя.
24 октября будет северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/с. Ночью и днем — небольшой мокрый снег.
Сегодня синоптики уже сообщали, что в конце этой недели Новосибирск накроет волной холода. Уже в эту пятницу, 23 октября, в городе возможны мокрый снег и дождь, температура понизится до +3... +5 градусов днем. А в субботу, 24 октября, днем похолодает до 0... +2 градусов, днем также ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.