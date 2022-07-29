Показываем 110-летний лимузин «Руссо-Балт» за 100 миллионов — на таком ездил царь

— Все вот эти материалы, которые используются — это дуб, ясень и бук. То есть это не сосна, это не береза, а ценные породы, определенной сухости. Мы их заказывали, нам их сушили, привозили, и мы здесь изготавливали. Очень много деталей, которые гнутые, для этого нам пришлось найти и купить парогенератор. В парогенераторе доска сначала вылеживается приблизительно сутки, потом ее достают и в специальном шаблоне ее загибают и оставляют. Как только она высохнет, после этого она эту форму оставляет за собой.