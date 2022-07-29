Показываем 110-летний лимузин «Руссо-Балт» за 100 миллионов — на таком ездил царь
Эта марка легендарная и сейчас высоко ценится
В новосибирском музее «Галерея времени» провели очередной этап многолетнего воссоздания редчайшей модели «Руссо-Балт Лимузин» — все эти машины полностью утрачены, и сейчас возможно только восстановление по чертежам. Реставраторы вручную изготовили блок двигателя и коленвал из 160-килограмовой болванки — подробнее об этой марке и процессе воссоздания у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
«Руссо-Балт» — это одна из первых отечественных марок автомобилей, производство было налажено в Риге в 1909 году на Русско-Балтийском вагонном заводе. Марка эта легендарная и сейчас высоко ценится — частично сохранился только один автомобиль (он находится в Политехническом музее в Москве), остальные были утрачены в лихие времена Первой мировой и революции. В рижском музее находится еще пожарный автомобиль «Руссо-Балт», но он собран из небольшого количества остатков оригинала, другие детали уже не оригинальные.
— Кузова на этих машинах деревянные, так как это первые машины, до них были только кареты, и здесь используется полностью каретное изготовление кузова. У машин был маленький ресурс, и так как в стране не было мастерских по большому счету, эти все авто были утрачены. Чертежи пропали, оказались в 12 разных источниках, мы покупали в 12 источниках. На сегодняшний день, как мы понимаем, у нас самая большая коллекция чертежей Русско-Балтийского завода, на все модели, — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея.
Первая модель, которую начали воссоздавать в новосибирском музее — это флагманский лимузин С-24-30НР образца 1912 года. Такой оснащался 4,5-литровым двигателем, имел мощность 30 л. с. и разгонялся до 75 км/ч. Машинами «Руссо-Балт» пользовались царь и члены его семьи.
— Это самая дорогая машина из всей линейки, эта машина была у родного брата Николая II, великого князя, и находилась в царском гараже. Именно в таком цвете она была одна и исчезла никто не знает куда.
Колеса на этом автомобиле тоже деревянные — это еще наследие каретного производства, — а шины уже пневматические, с камерами.
Это сохранившиеся оригинальные газовые фонари, которым более 100 лет. Как они работали — вода через дозиметр капала на карбид (кто помнит карбид из детства?), образовывался газ. Водитель открывал створку фонаря и спичкой поджигал струю из форсунки.
Фонари шли как опция и были съемными — можно было их снять и что-то где-то подсветить.
Фирменная эмблема «Руссо-Балта» — город Рига, вагонный завод, отдел автомобилей.
Статуэтка на пробке радиатора не хуже, чем у «Роллс-Ройса» — двуглавый орел с короной Российской империи.
Руль в те годы делали справа — водителю нужно было контролировать правую обочину, чтобы не скатиться в кювет. Так что это — «праворулька».
Воссоздать такой автомобиль — это вам не просто отреставрировать какой-нибудь неплохо сохранившийся «Москвич». Тут же все делается с нуля.
— Почему долго идет реставрация — по двум причинам. Практически процентов 70 запчастей, которые делаются через отливку. То есть нужно литейное производство, у нас в Новосибирске довольно-таки тяжело с этим. Вот мы нашли несколько литейщиков, которые с нами работают. Но, например, отлить блок двигателя — на один блок у нас ушло два года. 19 раз отливали, получался брак. И только на двадцатый раз получилось.
— Коленвал мы изготавливали полтора года, потому что первую болванку, когда начали обрабатывать, ее запороли. Болванка на 160 килограмм, и из нее вот это точится.
— Резину мы заказали в Англии. Мы им прислали чертежи, они нам ее сделали. Например, вот про колеса деревянные, технология их изготовления давным-давно утрачена. Именно деревянных. Мы изучили все возможные варианты изготовления колес, которые существуют, потом пробовали несколько раз сделать, тоже полгода где-то у нас ушло.
— Все вот эти материалы, которые используются — это дуб, ясень и бук. То есть это не сосна, это не береза, а ценные породы, определенной сухости. Мы их заказывали, нам их сушили, привозили, и мы здесь изготавливали. Очень много деталей, которые гнутые, для этого нам пришлось найти и купить парогенератор. В парогенераторе доска сначала вылеживается приблизительно сутки, потом ее достают и в специальном шаблоне ее загибают и оставляют. Как только она высохнет, после этого она эту форму оставляет за собой.
— Раму гнули из железного листа. Технологии уже мы отработали на этой машине, и теперь работа быстрее идет, быстрее будут делаться другие модели.
Да, в планах музея окончить не только красный лимузин, но и воссоздать другие модели, следующим будет такой вот зеленый кабриолет. Конечно, это кропотливая, ручная, финансово затратная работа, и музей сейчас ищет соинвесторов, которые готовы были бы помочь ускорить воссоздание автомобилей. На коллекционном рынке такие авто могут стоить более 100 миллионов рублей.
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