Самые абсурдные ПДД. Изучаем глупые и устаревшие правила — по ним любого водителя можно сделать виновным

— Наши ПДД и законы часто формулируются ну таким тяжелым слогом, что люди даже не всегда понимают. Например, опасное вождение — пункт 2.7, достаточно просто прочитать это предложение, это как «Война и мир» у Льва Толстого. А у водителя должно быть четкое понимание, что это такое. Многие вещи уже анахронизм, где-то чего-то нет. Человек с юридическим образованием сможет там вывести одно из другого, но ПДД должны быть рассчитаны на любого простого человека, максимально доступны и понятны, а этого нет. ПДД должны способствовать предотвращению возникновения опасных ситуаций. Наши правила застряли на уровне 60–70-х годов, — объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

Действительно, попробуйте прочитать пункт 2.7 ПДД об опасной езде — более десятка строчек из единственного предложения с кучей оборотов.

Опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.

