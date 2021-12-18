Самые абсурдные ПДД. Изучаем глупые и устаревшие правила — по ним любого водителя можно сделать виновным

Ранее НГС публиковал материал-тест по проверке знаний ПДД на примере конкретных дорожных ситуаций в Новосибирске, который вызвал жаркие споры среди читателей. Их мнения тогда разделились, а кто-то начал критиковать некоторые действующие пункты правил. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил поговорить с экспертами о том, какие ПДД действительно устарели, какие являются глупыми, противоречивыми или недостаточно исчерпывающими, а также о том, что надо поменять в правилах.
Отечественные правила дорожного движения, созданные еще в 60-х годах, а также сопутствующие им законы сейчас критикуются не только простыми водителями, но и экспертами и юристами. Основные претензии к ним — устаревшие, неполные, противоречивые пункты, сложные и размытые формулировки, недостаток информации о современных условиях движения. Правила и законы не всегда защищают добропослушного водителя, делают его виноватым без вины.
— Наши ПДД и законы часто формулируются ну таким тяжелым слогом, что люди даже не всегда понимают. Например, опасное вождение — пункт 2.7, достаточно просто прочитать это предложение, это как «Война и мир» у Льва Толстого. А у водителя должно быть четкое понимание, что это такое. Многие вещи уже анахронизм, где-то чего-то нет. Человек с юридическим образованием сможет там вывести одно из другого, но ПДД должны быть рассчитаны на любого простого человека, максимально доступны и понятны, а этого нет. ПДД должны способствовать предотвращению возникновения опасных ситуаций. Наши правила застряли на уровне 60–70-х годов, — объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Действительно, попробуйте прочитать пункт 2.7 ПДД об опасной езде — более десятка строчек из единственного предложения с кучей оборотов.
Опасное вождение, выражающееся в неоднократном совершении одного или совершении нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в невыполнении при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, перестроении при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия, несоблюдении безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдении бокового интервала, резком торможении, если такое торможение не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия, препятствовании обгону, если указанные действия повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба.
О скоростном режиме — наши ПДД устанавливают ограничение в городе в 60 км/ч и позволяют местным властям увеличивать скорость на отдельных дорогах, но не слишком подробно прописывают условия. А скоростной режим действительно должен быть индивидуальным: где-то больше, где-то, наоборот, меньше.
— На мой взгляд, на большинстве улиц городов должно быть ограничение не более 50 км/ч. За исключением таких условно скоростных дорог, как Большевистская или как в Москве Третье транспортное кольцо. В целом ограничение в 50, а где-то, может, и менее, повышает выживаемость людей, которые могут попасть под автомобиль. Да, это непопулярная мера, но тем не менее она действительно работает, в большинстве стран мира это уже как данность, — отмечает Садовский.
Есть вопросы к классификации электросамокатов, к правилам для велосипедистов, к размытым пунктам ПДД.
— Первое: не описаны такие участники движения, как самокатчики и прочие «средства индивидуальной мобильности» СИМ (ролики, моноколеса и т. п.). Второе: велосипедисты должны спешиваться на пешеходном переходе, сейчас это ничего не прописано. Это логично и безопасно, если велосипедист спешивается, он не вылетает на переход на непонятной скорости и у водителя всегда есть возможность остановиться, пропустить. Третье: пункт 10.1 ПДД слишком общий, подходит под любой непонятный момент на дороге, — говорит Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Вот он, этот пункт 10.1, которым при желании можно манипулировать и назначать людей виноватыми:
Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
По вопросу велосипедистов — разумные люди понимают, что на переходе они должны идти, а не лететь сломя голову, но напрямую это в 24-м разделе ПДД не прописано. Сказано только о запрете «пересекать дорогу по пешеходным переходам». Ну а уж самокатчки и прочие мчащиеся по тротуарам у нас до сих пор приравнены к пешеходам, хотя существуют уже много лет — законодатели так и не внесли уточнений в правила.
Есть у нас такой чудный пункт 13.1 в разделе про перекрестки: «При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает». Вроде всё правильно, да? А теперь представьте, например, скоростной МКАД (где можно ехать 100 км/ч) и допустим плавный скоростной съезд с него направо. И это не просто съезд — это правый поворот. Да еще и на перекрестке, поскольку примыкание съезда к основной магистрали юридически является именно перекрестком.
Пункт 1.2 ПДД. «Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
То есть если какой-то человек решит перебежать этот съезд, то вы должны будете остановиться со 100 км /ч. А если собьете — можете сесть в тюрьму. А если не сядете, то всё равно заплатите человеку или его семье компенсацию. Тут мы переходим к финансовой ответственности водителя, даже если он ни в чём не виновен. Автомобиль у нас является источником повышенной опасности, и для его владельца ст. 1079 Гражданского кодекса предусматривает ответственность: «Граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, атомной энергии, взрывчатых веществ, <...>), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего».
Нет, я понимаю, что, например, танк с дулом или ядерная бомба — это да, опасность. Но автомобили-то сюда зачем? Определение источника опасности дается в том же Гражданском кодексе: «Источником повышенной опасности следует признать любую деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека». Но тогда надо в такие источники записывать и, к примеру, все электроприборы: стиральную машинку там, утюг, ведь мы не можем точно контролировать, не загорится ли в них проводка.
— Водитель вправе рассчитывать на то, что другие участники дорожных отношений будут вести себя надлежащим образом. У нас можно на пустом месте и 100 тысяч рублей, и миллион оказаться должным семье пешехода, который нарушил правила, выбежал под машину. На мой взгляд, это несправедливо, ответственность должна возникать не на основании того, что ты на машине. Ты просто должен, потому что ты водитель. Если имеется вина водителя, а не только его статус, то он и должен платить. В других странах, насколько мне известно, вопрос решается путем достаточно вменяемого страхования, — говорит Денис Садовский.
Есть случаи, когда люди подают в суд на пострадавших невиновных водителей — и ведь взыскивают с них деньги по нашим российским законам.
— Человек, будучи абсолютно невиновным, потерял близких в ДТП, потерял имущество — женщина едет за рулем с мужем, навстречу вылетает пьяный водитель. В ее машине погибает муж, а в той машине погибает пассажирка пьяного водителя. Ну да, он отсидел свои 4 года, а потом родственники погибшей пассажирки предъявляют к женщине иск о возмещении морального вреда и расходов на погребение. Это абсолютно чудовищная несправедливость в законе, — говорит юрист.
Новосибирцы нередко жалуются на то, что их специально таранят на перекрестках и кольцах. Недавно мы рассказывали и показывали, как в Дмитрия на «Хендэ-Солярис» врезался водитель на старой «Субару-Легаси», которому насчитали ущерба почти на 300 тысяч. Дмитрий Шихранов нашел видеозапись с камер — на ней «субарист» перед ДТП несколько раз кружил по кольцу, вероятно, в поисках жертвы.