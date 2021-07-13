Едем по самым хитрым кольцам и перекресткам Новосибирска. Мы придумали реальные задачки по ПДД (проверьте себя)

Все мы, водители, еще со времен автошколы помним мудреные автомобильные задачки, которые нужно было решать, определяя по рисунку, кто и как правильно должен ехать. Как правило, это были виртуальные рисунки, зачастую слишком оторванные от реальной жизни. Мы придумали задачки на основе конкретных дорожных ситуаций на реальных новосибирских улицах — давайте проверим свои знания правил вместе с авторедактором НГС Дмитрием Косенко и преподавателем теории ПДД Анной Гладышевой.
Итак, вам предлагается картинка и голосование с выбором варианта ответа. Правильный ответ и пояснения идут сразу после голосования — не спешите туда заглядывать!
1. Парковка на улице Нарымской
Пояснение. При отсутствии дополнительных табличек 8.6.1 — 8.6.9, указывающих положение машины на парковке, следует парковаться только параллельно краю проезжей часть. Правильный ответ — только белые автомобили.
2. Пересечение улицы Владимировской и Владимировского спуска
Пояснение. Знаки 5.15.1 и 5.15.2 «Направления движения по полосам», разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и разворот из этой полосы. Правильный ответ — можно.
3. Поворот с улицы Колонды на Окружную
Пояснение. Автобус имеет полное право. Многие водители забывают, что предписывающие знаки не действует на маршрутные транспортные средства. И думают, что водители автобусов нарушают, — говорит преподаватель школы контраварийного вождения Alexdrive Анна Гладышева. Правильный ответ — может.
4. Переход на улицу Урицкого
Пояснение. Согласно ПДД, парковать автомобиль нельзя за 5 метров до перехода и на самом переходе. Границы перехода определяются шириной разметки (зебры), а при ее отсутствии расстоянием между знаками. В данном случае есть зебра, которую автомобиль не перекрывает. При отсутствии разметки правила были бы нарушены, поскольку машина попадает в границы между знаками на одной и другой сторонах дороги. Правильный ответ — автомобиль запаркован правильно.
5. Поворот из тоннеля со стороны Димитровского моста в сторону Горького
Пояснение. Конструктивно этот поворот не является перекрестком (ул. Горького начинается позже), это съезд с пр. Димитрова.
— Строго по ПДД пропускать пешеходов в этом месте не нужно, знака пешеходного перехода нет, это не жилая зона, поскольку стоит знак «Односторонняя дорога». Важный момент для водителей — если даже пешеход переходит дорогу в неположенном месте, это не повод его сбивать. Водитель обязан принять все возможные меры для снижения скорости вплоть до остановки (пункт 10.1). Вывод: по ПДД водитель здесь пропускать не обязан, но если пешеход идет — его нужно пропустить. В противном случае, исходя из юридической практики, ответственность будет на водителе, — объясняет Анна Гладышева. Правильный ответ — по ПДД не должен. Но и давить человека не следует. ⠀
6. Сужение проспекта Дзержинского с 4 до 2 полос
Пояснение. Уступает дорогу тот, у кого «исчезла» полоса. Соответственно, здесь будут уступать те, кто ехал в правой полосе, они должны будут, включив поворотник, перестроиться и тогда только проезжать вместе со всеми. Те, кто ехал в левой полосе, имеют преимущество (у них полоса остается, просто изгибается и проходит через трамвайные пути), — объясняет Анна Гладышева. Правильный ответ — уступает правый автомобиль.
7. Поворот с Красного проспекта на улицу Колонды
Пояснение. Тем, кто едет с Красного проспекта направо, горит не просто дополнительная секция зеленого, а полностью зеленый сигнал светофора. Если авто под этот полностью зеленый сигнал едут с Красного прямо и направо, они имеют полное преимущество перед другими автомобилями. Автомобили, которые едут с Красного и поворачивают налево, обязаны пропустить всех, кто едет с Красного прямо и поворачивает направо (пункт 13.4), — комментирует Анна Гладышева. Правильный ответ — не должен.
8. Площадь Калинина
Пояснение. На фото мы видим сплошную разметку движения по полосам, пересекать которую нельзя. Если белый автомобиль начнет перестраиваться налево, он нарушит это правило, а также поменяет траекторию движения. Приоритет будет у красного автомобиля, который свою полосу не меняет. Правило помехи справа действует только при взаимном перестроении. Правильный ответ — не должен.
9. Пересечение улицы Терешковой и проспекта Коптюга со знаками кругового движения
Пояснение. Здесь особенность, въезды расположены очень близко друг от друга, поэтому машины въезжают на кольцо практически одновременно. На варианте с фото синий авто всё же уже находится на кольце и поэтому имеет преимущество. Поэтому коричневый должен уступить синему автомобилю. Если автомобили прям совершенно одновременно заехали на перекресток, заезжать на это кольцо по правилу «помехи справа», — отмечает Анна Гладышева.
Согласно ПДД, «Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Как видим, синий автомобиль уже преодолел начало закруглений, а значит, он уже на перекрестке, а тот, кто на кольце, тот и главный. Правильный ответ — уступает коричневый авто.
10. Пересечение Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова
Пояснение. С одной стороны, согласно пункту 13.7, «водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка». При этом есть пункт 13.8 «при включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток».
С другой стороны, как видим, ПДД не обязывают пешеходов уступать водителям, чтобы они завершили маневр, это правило действует только между водителями. Таким образом, в ситуации на фото у водителей возникает требование «Уступить дорогу (не создавать помех)» в отношении пешеходов, идущих на свой зеленый. «Водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать движение либо осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить пешеходов изменить направление движения или скорость перемещения». Правильный ответ — строго по ПДД пешеходы не должны уступать. Но если у человека есть разум, он не будет бросаться в ту же секунду под колеса.
Ранее мы придумывали несуществующие дорожные знаки и предлагали читателям отличить настоящие редкие знаки от «поддельных».