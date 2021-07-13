Едем по самым хитрым кольцам и перекресткам Новосибирска. Мы придумали реальные задачки по ПДД (проверьте себя)

Все мы, водители, еще со времен автошколы помним мудреные автомобильные задачки, которые нужно было решать, определяя по рисунку, кто и как правильно должен ехать. Как правило, это были виртуальные рисунки, зачастую слишком оторванные от реальной жизни. Мы придумали задачки на основе конкретных дорожных ситуаций на реальных новосибирских улицах — давайте проверим свои знания правил вместе с авторедактором НГС Дмитрием Косенко и преподавателем теории ПДД Анной Гладышевой.



Итак, вам предлагается картинка и голосование с выбором варианта ответа. Правильный ответ и пояснения идут сразу после голосования — не спешите туда заглядывать!