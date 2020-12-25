Дорожные знаки для умников. Мы собрали самые редкие знаки — угадайте, что они значат и где обман

В авторубрике НГС часто поднимаются проблемы массового нарушения правил новосибирскими водителями. И часто оказывается, что автомобилисты не знают элементарных дорожных знаков или неправильно их трактуют. Мы собрали самые редкие знаки, действующие на территории России, и разбавили их несуществующими знаками, которые придумал наш дизайнер Юрий Орлов. Предлагаем вам проверить себя и угадать, где какой знак и его смысл. Правильные ответы указаны в конце статьи, не спешите перематывать вниз.