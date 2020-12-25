Дорожные знаки для умников. Мы собрали самые редкие знаки — угадайте, что они значат и где обман

В авторубрике НГС часто поднимаются проблемы массового нарушения правил новосибирскими водителями. И часто оказывается, что автомобилисты не знают элементарных дорожных знаков или неправильно их трактуют. Мы собрали самые редкие знаки, действующие на территории России, и разбавили их несуществующими знаками, которые придумал наш дизайнер Юрий Орлов. Предлагаем вам проверить себя и угадать, где какой знак и его смысл. Правильные ответы указаны в конце статьи, не спешите перематывать вниз.
1. «Какой же это крест, это же буква «хэ»» — известная фраза из к/ф «Обыкновенное чудо». И правда, что за Х в красном треугольнике? Железная дорога? Что-то запрещено? Непонятно.
2. Что тут пририсовали? Зачем эта стрелка?
3. Ну это понятно, парковка перпендикулярно к тротуару.
4. Городская застройка, значит, обозначает город. Или что?
5. А это чего за черточки? Даже сложно придумать, что бы такой знак мог означать.
6. Деревья с сучками? Рогатка? Что-то тут нечисто.
7. Здесь вроде понятно, неизвестная опасность, будьте бдительны. Или как?
8. Тучка, идет дождь. Ну чего тут придумывать — место, где постоянно плохая погода.
9. Тут просто, конец зоны действия знака «Стоп», останавливаться не нужно.
10. А это что за пуговица с тремя дырками? Придумают же.
11. Стоянка запрещена по нечетным числам. Или по средам? Или каждого третьего числа?