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Дорожные знаки для умников. Мы собрали самые редкие знаки — угадайте, что они значат и где обман

Проверяем себя на знание ПДД и дорожных знаков, действующих в нашей стране

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А вам попадались когда-нибудь редкие знаки? Поделитесь с нами в комментариях

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В авторубрике НГС часто поднимаются проблемы массового нарушения правил новосибирскими водителями. И часто оказывается, что автомобилисты не знают элементарных дорожных знаков или неправильно их трактуют. Мы собрали самые редкие знаки, действующие на территории России, и разбавили их несуществующими знаками, которые придумал наш дизайнер Юрий Орлов. Предлагаем вам проверить себя и угадать, где какой знак и его смысл. Правильные ответы указаны в конце статьи, не спешите перематывать вниз.

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1. «Какой же это крест, это же буква «хэ»» — известная фраза из к/ф «Обыкновенное чудо». И правда, что за Х в красном треугольнике? Железная дорога? Что-то запрещено? Непонятно.

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2. Что тут пририсовали? Зачем эта стрелка?

3. Ну это понятно, парковка перпендикулярно к тротуару.

4. Городская застройка, значит, обозначает город. Или что?

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5. А это чего за черточки? Даже сложно придумать, что бы такой знак мог означать.

6. Деревья с сучками? Рогатка? Что-то тут нечисто.

7. Здесь вроде понятно, неизвестная опасность, будьте бдительны. Или как?

8. Тучка, идет дождь. Ну чего тут придумывать — место, где постоянно плохая погода.

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9. Тут просто, конец зоны действия знака «Стоп», останавливаться не нужно.

10. А это что за пуговица с тремя дырками? Придумают же.

11. Стоянка запрещена по нечетным числам. Или по средам? Или каждого третьего числа?

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ПДДдорожные знакинарушения
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