Кружил по кольцу, будто прицеливаясь: новосибирец обвинил водителя «Субару» в автоподставе на 300 тысяч — видео

После публикации НГС об автомобильной подставе в Академгородке еще один новосибирец пожаловался на то, что его намеренно протаранили. Это произошло на кольце Фрунзе — Ипподромская, в Дмитрия на «Хендэ-Солярис» врезался водитель на старой «Субару-Легаси», которому насчитали ущерба почти на 300 тысяч. Дмитрий Шихранов нашел видеозапись с камер — на ней «субарист» перед ДТП несколько раз кружил по кольцу, вероятно, в поисках жертвы. Все подробности — в нашем материале.
Кольцевая развязка на пересечении улицы Фрунзе и Ипподромской магистрали — раньше она официально являлась круговой развязкой с соответствующим знаком 4.3.
После реформ ПДД в 2017 году этот знак убрали и поставили знаки 4.1.4 «Движение прямо или направо». Эти знаки-загогулины (которые подвергаются критике) обозначают, что кольцо является совокупностью Т-образных пересечений проезжих частей. Съезд с кольца — это правый поворот, соответственно, для съезда водители должны занимать только крайнее правое положение.
Водитель Дмитрий Шихранов объясняет нам, как угодил в аварию: он пытался съехать с кольца из средней полосы в сторону «Сибирского молла», но его подбил красный седан «Субару-Легаси». Дмитрий считает, что намеренно.
— Я в такси работал, взял пассажирку, ей 23 года, повез. Я почему-то прижался влево, увидел свободный проезд, а логика водителя такси такова, что нас загоняют в рамки плана 30 поездок — и ты начинаешь всё делать быстро. Боковым зрением я увидел, что правый ряд там остался сзади в зеркале, я ему не мешаю. На этом перекрестке ни у кого в здравом уме не возникнет желания резать весь поток, даже будучи правым, даже по помехе справа. На данном перекрестке все с правого ряда уходят направо. И обычно, когда ты неправ, что происходит? Звук приближающегося сигнала и тормоза: слышишь — и по тормозам, виноват, извини. А здесь был звук вот этого «субаровского газа» и резкое изменение траектории движения, — рассказывает водитель «Соляриса».
Давайте посмотрим видеозаписи, которые собрал Дмитрий Шихранов. В ролике будут 4 экрана, показывающих кольцо с разрывом в несколько минут. Красная «Субару» 4 раза заезжала на кольцо, кружилась по нему в одном и том же положении, съезжала с кольца с правого ряда — будто прицеливалась. Момент ДТП будет отображен на нижнем правом экране.
Сразу же налетели аварийные комиссары и обвинили Дмитрия в ДТП, поскольку он находился слева от «Субару». Но водитель отказался от них, вызвал ГИБДД и скорую. Пассажирка «Соляриса» ударилась головой, но позже судмедэкспертиза признала, что вред ее здоровью не был причинен. Поэтому в отношении Шихранова дело по административной статье 12.24 КоАП было прекращено.
Согласно официальному протоколу ДТП, за рулем «Субару» находился некий Михаил Минов. Его автомобиль умудрился получить жирный список обширных повреждений: передний бампер, капот, крыло, передняя стойка, блок-фара, противотуманка, передняя дверь. Всё это, как рассказал Дмитрий, потянуло почти на 300 тысяч рублей. Почему так много? Да потому что на некоторые старые праворульные «япошки» страховщики считают выплаты по диким тарифам. Конкретно эта праворульная «Субару-Легаси» — 4-го поколения B13, года 2006–2009.
— В итоге я со страховой пообщался, у него страховки нет, в моей страховой сказали, что там примерно около 300 тысяч. Страховая ему на данный момент отказала. Я в страховую принес видео, они его отправляли в Москву экспертам, юристам, — говорит водитель «Соляриса».
Забавно вышло: страховая сочла ситуацию подозрительной. и соискатель огромной выплаты по ущербу остался с носом. Сейчас водители предоставлены сами себе — они могут взыскивать друг с друга ущерб в рамках гражданского судопроизводства.
По мнению независимых экспертов, доказать умышленные действия «субариста» можно только в рамках уголовного дела.
— Явная подстава. Но с точки зрения правил водитель белой машины не убедился в безопасности маневра, нарушил правила съезда, должен был с крайнего ряда выезжать. Поэтому что ты тут предъявишь? Ну вина белого, красный воспользовался ситуацией. То, что он там его поджидал и несколько раз заезжал на кольцо, — ну это если мошенничество какое-то будет инкриминировано и возбуждено уголовное дело, — говорит Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Сейчас Дмитрий Шихранов думает о том, чтобы обратиться в полицию и суд с заявлениями о совершении уголовных преступлений по статье 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и по статье 159 «Мошенничество». По мошенничеству обратиться в правоохранительные органы могут также и страховщики.
Водитель «Субару» на предложение НГС объяснить свое поведение ответил отказом.