Кружил по кольцу, будто прицеливаясь: новосибирец обвинил водителя «Субару» в автоподставе на 300 тысяч — видео

Водитель Дмитрий Шихранов объясняет нам, как угодил в аварию: он пытался съехать с кольца из средней полосы в сторону «Сибирского молла», но его подбил красный седан «Субару-Легаси». Дмитрий считает, что намеренно.



— Я в такси работал, взял пассажирку, ей 23 года, повез. Я почему-то прижался влево, увидел свободный проезд, а логика водителя такси такова, что нас загоняют в рамки плана 30 поездок — и ты начинаешь всё делать быстро. Боковым зрением я увидел, что правый ряд там остался сзади в зеркале, я ему не мешаю. На этом перекрестке ни у кого в здравом уме не возникнет желания резать весь поток, даже будучи правым, даже по помехе справа. На данном перекрестке все с правого ряда уходят направо. И обычно, когда ты неправ, что происходит? Звук приближающегося сигнала и тормоза: слышишь — и по тормозам, виноват, извини. А здесь был звук вот этого «субаровского газа» и резкое изменение траектории движения, — рассказывает водитель «Соляриса».