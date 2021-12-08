Проклятье колец. Новосибирские водители запутались в странных «стрелках-загогулинах» на площадях с круговым движением

Читатели тут же схлестнулись в дискуссии, как правильно проезжать такие места и у кого был приоритет:

— И это не кольцо вовсе. Обычный перекресток (согласно знакам приоритета). Водитель «Газели» не обязан показывать поворот, так как движется прямо. Помеха справа также не работает, «Газель» двигалась, не меняя полосы.



— Это перекресток, но Т-образный. Получается, едущий по кругу — это едущий прямо, а съезжающий — это поворачивающий направо с левого ряда.



— Это ничего не меняет: кольцо, не кольцо. Выезд одинаковый, только с правой полосы, если не установлены знаки движения по полосам.



— Многие уже не понимают, как проезжать эти бывшие кольца, ставшие обычными перекрестками, — пишут новосибирцы.



Действительно, площадь Трубникова (как и многие подобные в Новосибирске) по форме хоть и кольцо, но кругового движения там нет, так как отсутствует соответствующий знак 4.3. Это перекресток с четырьмя Т-образными пересечениями проезжих частей. Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России, вспоминает, что такую конфигурацию в Новосибирске начали вводить в 2017 году после постановления Дмитрия Медведева о том, что «главный тот, кто на кольце». Власти города, вероятно, хотели сохранить прежние приоритеты на кольцах и облегчить въезд на них.