Проклятье колец. Новосибирские водители запутались в странных «стрелках-загогулинах» на площадях с круговым движением

Недавно на НГС вышел материал об автомобильных подставах на новосибирских площадях-кольцах, и среди читателей вновь разгорелась дискуссия о том, как правильно проезжать такие круги и почему в Новосибирске на них установлены малопонятные, сбивающие с толку дорожные знаки. Действительно, почему у нас используют различные кривые стрелки вместо простого и понятного знака кругового движения — давайте разберемся.
Авария, подозрительно похожая на автоподставу, произошла на площади Трубникова (которая имеет форму кольца) — при съезде с площади в «Газель», двигающуюся по левой полосе, врезался седан «Ниссан-Глория», который находился правее. Перед кольцом там установлены знак 4.1.4 «Движение прямо или направо» и знак направления главной дороги.
Читатели тут же схлестнулись в дискуссии, как правильно проезжать такие места и у кого был приоритет:
— И это не кольцо вовсе. Обычный перекресток (согласно знакам приоритета). Водитель «Газели» не обязан показывать поворот, так как движется прямо. Помеха справа также не работает, «Газель» двигалась, не меняя полосы.
— Это перекресток, но Т-образный. Получается, едущий по кругу — это едущий прямо, а съезжающий — это поворачивающий направо с левого ряда.
— Это ничего не меняет: кольцо, не кольцо. Выезд одинаковый, только с правой полосы, если не установлены знаки движения по полосам.
— Многие уже не понимают, как проезжать эти бывшие кольца, ставшие обычными перекрестками, — пишут новосибирцы.
Действительно, площадь Трубникова (как и многие подобные в Новосибирске) по форме хоть и кольцо, но кругового движения там нет, так как отсутствует соответствующий знак 4.3. Это перекресток с четырьмя Т-образными пересечениями проезжих частей. Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России, вспоминает, что такую конфигурацию в Новосибирске начали вводить в 2017 году после постановления Дмитрия Медведева о том, что «главный тот, кто на кольце». Власти города, вероятно, хотели сохранить прежние приоритеты на кольцах и облегчить въезд на них.
— Знак кругового движения подразумевает автоматический приоритет кольца, как в европейских странах. Сняли знаки «круговое движение», поставили знаки направления главной дороги. А белая стрелка на синем фоне с загогулиной — направление движения, эта стрелка, если быть до конца правильным, то по ПДД она действует до первого пересечения. То есть одна действует до следующего съезда, и по идее такая стрелка должна стоять каждый раз — это будет такой информационный шум, — рассказывает эксперт.
Ну давайте разберемся с этими загогулинами на примере простого типового новосибирского кольца возле цирка с четырьмя заездами под прямым углом. По ПДД этот синий знак — 4.1.4 «Движение прямо или направо». Загогулина на нём нарисована, чтобы вроде как показать, что движение идет по некоему радиусу.
Разными цветами отображены все четыре Т-образных пересечения на площади. Допустим, мы заезжаем по красному направлению с Нарымской — первым пересечением для нас является правый поворот (съезд) на Челюскинцев и продолжение движения по кольцу. Если едем дальше по кругу, то второе пересечение — правый поворот на Нарымскую и продолжение движения по кольцу. И так далее.
При отсутствии дополнительных знаков направления движения по полосам мы совершаем съезд с круга (правый поворот) только из крайней правой полосы. При возможном столкновении на кольце приоритет имеет тот, кто не менял направления движения в своей полосе. При взаимном изменении направления движения (перестроении) приоритет у того, кто справа.
Водитель со стажем, юрист Денис Садовский говорит, что такая схема на кольцах с загогулинами не является эффективной.
— Это просто нонсенс, эти вот кракозябры изогнутые, эта вот стрелка, изогнутая вперед, — что она показывает? Она, мне кажется, сильно вводит людей в заблуждение. Некоторые вообще думают, что налево (получается, на третий съезд с кольца) выезжать нельзя. Это, на мой взгляд, только новосибирская самодеятельность. Ни в одном городе я такого не видел. ПДД и так мало кто знает, еще больше людей не понимает, как их в жизни применять, такие знаки, мне кажется, вводят людей в заблуждение.
Водитель считает, что достаточно было оставить знаки 4.3 «Круговое движение» — на кольцах со светофорами проблем с заездом не возникло бы. Где-то, может быть, понадобились бы и знаки направления главной дороги в комбинации со знаком 4.3.
И правда, а как у них? В других городах страны. В Москве-столице относительное количество классических колец невелико, поскольку там очень много развязок в нескольких уровнях. А там, где есть, в последнее время применяют так называемую турбосхему. Это когда размечены все полосы и съезды, есть знаки движения по полосам — это облегчает ориентирование, ускоряет поток, снижает вероятность столкновений. При этом перед кольцом стоит всё тот же знак 4.3 «Круговое движение».
Почитайте еще про одно место, где устраивают автоподставы, в самом центре города.