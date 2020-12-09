Новое место для автоподстав. Смотрим на хитрый перекресток, где подставляются водители-ротозеи

В нашей постоянной рубрике о нарушениях новосибирских водителей сегодня речь пойдет о перекрестке, где нехорошие люди запросто могут устраивать автоподставы, пользуясь конфигурацией этого места и невнимательностью автомобилистов. А ведь все соответствующие знаки здесь выставлены, только вот их требования многие не выполняют. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Железнодорожный район, пересечение улиц Ленина, Дмитрия Шамшурина и Железнодорожной. Направление главной дороги — с Ленина на Железнодорожную.
Со стороны Шамшурина установлены знаки направления главной дороги и «Стоп», то есть автолюбители должны не только уступать машинам, которые выворачивают по дуге с Ленина на Шамшурина, но и полностью останавливаться перед перекрестком.
Однако останавливаться — не в особом почете у новосибирских водителей, поэтому запросто могут возникать аварийные ситуации. Обзор ограничен, выворачивающих с Ленина не видно до последнего момента из-за здания.
— Едущие по Шамшурина должны уступать всем. Примерно 80% не то что не останавливаются перед пересечением, но и просто прут на приличной скорости прямо, даже не обращая внимания на тех, кто поворачивает налево с Ленина на Шамшурина. И примерно такой же процент едущих со стороны Ленина с левым поворотом не понимают, что у них приоритет, и смиренно стоят, ждут, пока проедут нарушающие...
...а когда не ждут, часто происходят столкновения. Решением проблемы могла бы стать установка крупного светоотражающего щита, выделяющего знак «Стоп» и табличку с направлением главной дороги. Хотя у нас 3/4 даже не в курсе, что «Стоп» — это не просто знак, требующий остановки, но и требование уступить дорогу, — описывают ситуацию читатели НГС.
А может быть, знаки стоят спорно, может быть, пусть уступают те, кто поворачивает с Ленина? Дорожники могли бы проанализировать обстановку на перекрестке и рассмотреть этот вариант. В любом случае есть опасность, что текущим положением дел воспользуются «автоподставщики», которые могут выворачивать с Ленина на высокой скорости и вылетать на перекресток.