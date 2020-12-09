Новое место для автоподстав. Смотрим на хитрый перекресток, где подставляются водители-ротозеи

— Едущие по Шамшурина должны уступать всем. Примерно 80% не то что не останавливаются перед пересечением, но и просто прут на приличной скорости прямо, даже не обращая внимания на тех, кто поворачивает налево с Ленина на Шамшурина. И примерно такой же процент едущих со стороны Ленина с левым поворотом не понимают, что у них приоритет, и смиренно стоят, ждут, пока проедут нарушающие...