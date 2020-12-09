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Тема дняНовая справка для водителей с 1 января 2021 года

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Новое место для автоподстав. Смотрим на хитрый перекресток, где подставляются водители-ротозеи

Исследуем пересечение улиц Ленина, Дмитрия Шамшурина и Железнодорожной

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Пересечение улиц Ленина, Дмитрия Шамшурина и Железнодорожной

Пересечение улиц Ленина, Дмитрия Шамшурина и Железнодорожной

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В нашей постоянной рубрике о нарушениях новосибирских водителей сегодня речь пойдет о перекрестке, где нехорошие люди запросто могут устраивать автоподставы, пользуясь конфигурацией этого места и невнимательностью автомобилистов. А ведь все соответствующие знаки здесь выставлены, только вот их требования многие не выполняют. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.

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Железнодорожный район, пересечение улиц Ленина, Дмитрия Шамшурина и Железнодорожной. Направление главной дороги — с Ленина на Железнодорожную.

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Знаки со стороны Шамшурина

Знаки со стороны Шамшурина

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Со стороны Шамшурина установлены знаки направления главной дороги и «Стоп», то есть автолюбители должны не только уступать машинам, которые выворачивают по дуге с Ленина на Шамшурина, но и полностью останавливаться перед перекрестком.

Машины должны останавливаться

Машины должны останавливаться

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Однако останавливаться — не в особом почете у новосибирских водителей, поэтому запросто могут возникать аварийные ситуации. Обзор ограничен, выворачивающих с Ленина не видно до последнего момента из-за здания.

Авто поворачивает с Ленина

Авто поворачивает с Ленина

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— Едущие по Шамшурина должны уступать всем. Примерно 80% не то что не останавливаются перед пересечением, но и просто прут на приличной скорости прямо, даже не обращая внимания на тех, кто поворачивает налево с Ленина на Шамшурина. И примерно такой же процент едущих со стороны Ленина с левым поворотом не понимают, что у них приоритет, и смиренно стоят, ждут, пока проедут нарушающие...

Многие не знают, что знак «Стоп» требует уступить дорогу

Многие не знают, что знак «Стоп» требует уступить дорогу

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...а когда не ждут, часто происходят столкновения. Решением проблемы могла бы стать установка крупного светоотражающего щита, выделяющего знак «Стоп» и табличку с направлением главной дороги. Хотя у нас 3/4 даже не в курсе, что «Стоп» — это не просто знак, требующий остановки, но и требование уступить дорогу, — описывают ситуацию читатели НГС.

Ситуацией могут воспользоваться «автоподставщики»

Ситуацией могут воспользоваться «автоподставщики»

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А может быть, знаки стоят спорно, может быть, пусть уступают те, кто поворачивает с Ленина? Дорожники могли бы проанализировать обстановку на перекрестке и рассмотреть этот вариант. В любом случае есть опасность, что текущим положением дел воспользуются «автоподставщики», которые могут выворачивать с Ленина на высокой скорости и вылетать на перекресток.

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