Сибиряк купил «Тойота-Краун» 1983 года. Смотрите — уже тогда в авто были цифровая приборка, холодильник, автосвет и ABS

У многих автомобильных марок и моделей есть свои поклонники — все эти субароводы, хондаводы, тундра-клубы и прочее. А новосибирец Евгений Буцкий, о котором мы уже рассказывали, любит легендарный японский бренд «Тойота-Краун» — он покупает такие машины, чинит их и ездит. Что за «Краун» 1983 года выпуска с супер оснащением, который у Евгения уже 2 года — подробнее в нашем обзоре.
Это 38-летний Toyota Crown модификации MS123 в кузове хардтоп с дверями без рамок (120-я серия). Двигатель 2.8, привод задний, гидроавтомат. Автомобиль привлек Евгения шикарным по тем временам оснащением — в итоге он купил два таких автомобиля — один починил, второй ждет очереди.
— У одного местного коллекционера купил, у него их 4 штуки было. Он продал с условием, что я два заберу. Второй стоит в гараже, стал восстанавливать вот этого, — рассказывает автомобилист.
Ремонт потребовался и кузову, и двигателю, и салону, и подвеске. Прежде всего Евгений взялся за двигатель — тут бензиновый атмосферный 5M-GEU объемом 2.8 литра и мощностью 175 л.с. Шесть цилиндров в ряд, 240 Нм крутящего момента, паспортный расход в городе — 12.2 литра.
— Мотор делал дважды, сперва сам делал, но сломал распредвал, отдал специалисту — он расточил, откапиталил мотор, коленвал расточил. Двигатель дымил и подъедал масло, потому что машина много лет стояла, было принято решение залезть в него. Сейчас масло не ест, не дымит, едет хорошо. Хочу поменять кардан, потому что он маленько шумит.
— Редуктор задний, задние рычаги менялись, перед весь перетряхивался, амортизаторы ставились масляные, чтобы машина более плавно шла. Кузовные запчасти проблема найти, а подвеска — это всё есть, причем новые детали. Есть и дубликаты, и производства «Тойота». Шаровые — по 800 рублей, колодки менял — 1100 рублей задние. Ступичный комплект — 1500 рублей.
— Дверь одну поменял. Была вмята, на удивление нашел в городе ее. Лак на капоте сгорел от времени, его пришлось покрасить, заодно и крылья передние. Задняя часть машины, крыша — они еще в родной краске.
— Зеркала были обычные, как говорят, «уши», но здесь предусмотрены и дырки, и провода, чтобы поставить зеркала «рога». Заказал их, поставил, подцепил — с ними ездить удобнее.
Да, производитель предусматривал оба типа зеркал, можно было выбрать, что тебе нравится. Эти «рога» стоят на штатных местах, они оснащены электроприводом.
— Выпуск сделал, из нержавейки весь проварил, причем не просто прямоток, а уже полноценно — с резонатором, с гофрой, с глушителем. Потому что старый уже сёк от долгого простоя.
— По салону менял площадку под коробку, джойстик (кнопки электроподъемника) пассажира менял, родная магнитола надоела, поставил современную. Джойстик водителя менял, там одна из кнопок не работала, датчики менял, чтобы двери как положено блокировались на ходу.
Салон у автомобиля приятный — качественный велюр, мягкие пластики, немного хромированного декора, шикарная электронная приборная панель.
— Оснащение максимальное, что было в 1983 году, электросвет, электродворники, электрооткидывание салонного зеркала заднего вида, круиз-контроль, пневма, электрозеркала. Дворники в зимнее и летнее положение уходят. Либо принудительное изменение высоты клиренса, либо автоматическое по датчикам. Многорычажная подвеска, дисковые тормоза везде. Электроприводы сидений, причем даже задних диванов. Сзади ионизатор, кондиционер, холодильник.
Электрооткидывание зеркала — это когда становится темно, срабатывает датчик света и электромеханический узел переставляет салонное зеркало в положение «затемнено». До чего техника дошла в 83-м году.
Блок климата выглядит стильно и даже современно. Всё дует и исправно работает.
Самый писк — цифровой спидометр и тахометр ленточного типа на основе световых элементов в ряд. Плюс цифровой указатель уровня топлива, который может показывать остаток бензина в литрах.
Сзади есть электропривод сидений — спинки остаются на месте, а подушки сидений двигаются вперед/назад. Кнопка управления расположена на подлокотнике двери.
Ионизатор и холодильник на задней полке. Холодильник (он справа) небольшой, но всё ж таки может пригодиться.
Евгений ездит по городу постоянно, говорит, за два года проблем не было. Ему нравятся и бодрый разгон, и плавность хода — сзади здесь уже не разрезной мост, а многорычажная подвеска с редуктором.
— Расход по городу, если спокойно ездить, то литров 15, если не спокойно, то литров 17–18. Зимой проблем не доставляет — он с блокировкой идет, если буксует, что сразу два колеса крутятся. Плюс датчики ABS помогают при торможении.
Конечно, какие-то мелкие проблемы еще требуют устранения, но Евгений всё делает постепенно. И постоянно занимается профилактикой, чтобы 38-летнее железо не оказалось поражено коррозией.
— Жизненные косяки есть, но арки, пороги — ну прям как завод. Я промазываю пушсалом больные места, чтобы не развивалась коррозия. Пушечное сало, есть такая штука, пушки этим смазывают. Типа мовиля с трансмиссионным маслом, но лучше держится.
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