И вновь на НГС истории наших читателей-автомобилистов, которые ездят на самых разных машинах. Сегодня у нас рассказ о шикарной «Волге» ГАЗ-24 первой серии (1973 год), сохранившейся практически в идеальном состоянии. Молодой новосибирец Вадим Шаламов всегда мечтал о такой, и теперь он повседневно ездит на «Волге», которая впечатляет окружающих своим состоянием. Интересные факты из истории автомобиля — в нашем материале.

Посмотрите сначала наш небольшой видеоролик о том, как грациозно «Волга» плывет по дороге.