И вновь на НГС истории наших читателей-автомобилистов, которые ездят на самых разных машинах. Сегодня у нас рассказ о шикарной «Волге» ГАЗ-24 первой серии (1973 год), сохранившейся практически в идеальном состоянии. Молодой новосибирец Вадим Шаламов всегда мечтал о такой, и теперь он повседневно ездит на «Волге», которая впечатляет окружающих своим состоянием. Интересные факты из истории автомобиля — в нашем материале.
Посмотрите сначала наш небольшой видеоролик о том, как грациозно «Волга» плывет по дороге.
Вот она — великая мечта советского человека 70-х годов, шикарная черная «Волга», блистающая краской и хромом. Она и сейчас производит впечатление, а тогда, наверное, люди обалдевали. Стоила такая под 10 тысяч рублей.
Вадим Шаламов — простой новосибирец, сейчас он работает электромонтером на Чкаловском заводе. Он родился в 1996 году и с детства запомнил отцовскую «Волгу» — потом уже, повзрослев, начал искать себе такую машину.
— Это моя мечта, в детстве, когда я маленький был, у отца была тоже «Волга» черная 24-я, и у меня в памяти все это отложилось, ностальгия. Я нарочно искал 24-ю «Волгу». На нее чисто случайно вышел, продавал ее дедушка, он работал водителем в администрации Первомайского района когда-то давно. И это была его личная машина, но в основном он ездил на служебных, поэтому она так хорошо сохранилась, — рассказывает Вадим.
— Стояла последние лет 10, мы ее доставали из гаража. Плюс мы вывезли полную «Газель» запчастей, крылья, капоты, вплоть до новой коробки передач советской, в газету завернутой.
Возраст дедушки — 80 лет, он с трудом расставался со своей машиной — дети уговорили.
— Продавал даже не он, а его дочери, они сподвигли его продавать. Он со слезами на глазах, он так не хотел с ней расставаться, для него это реально было тяжело. Спустя какое-то время мы к нему приезжали, он встречал нас со слезами на крыльце.
Машина после долгого простоя требовала некоторого обслуживания, но главное было ясно сразу: это отлично сохранившийся экземпляр 1973 года (48 лет), не битый, почти весь в родной краске, с живым двигателем, без коррозии. Красились только передние крылья и капот — с машиной произошла забавная история с участием Владимира Городецкого, бывшего мэра Новосибирска и экс-губернатора нашей области.
— Со слов хозяина, с Городецким (он тогда в Первомайке каким-то там начальником был) они поехали за мясом в Сузун. И зимой где-то их вертануло на трассе, они плюхнулись в сугроб. На крыше мясо лежало в багажнике и все это слетело на капот, на крылья. Поэтому морда-то и красилась.
— Перебирали полностью все тормоза, шланги, трубки, цилиндры, колодки. Сцепление полностью, потому что все это от возраста рассохлось, все резинки. Ходовку переднюю перебирали, тоже меняли все резинки.
Двигатель на 24-й «Волге» — ЗМЗ, 2,4 литра, он выдает 95 сил и 186 Н·м крутящего момента. «Волга» пошла в серию с 1970 года, тогда ее называли современной скоростной автомашиной — спидометр размечен до 180 км/ч.
Раньше накрывали аккумуляторы такими крышками.
— По мотору не делали абсолютно ничего, обслужили просто: масло, жидкости, свечи, высоковольтные провода. Расхода масла нет. Мотор тянет отлично, вот что-что, а приемистость отличная.
— У нее в порогах, в карманах задних крыльев, днище всё — вскрыты полости, лонжероны, залито все нигролом, маслом очень густым. Это дедушка заливал, чтобы влага не скапливалась внутри.
А так выглядит советская антикоррозийка — ею обработаны днище, арки, пороги. Ржавчины по кузову нигде нет.
— Перетягивали салон. Салон был целый, не рваный, льняной, но сиденья от времени начали расходиться по швам. Перетянули только верхнюю часть, а кожаные боковины родные остались.
Обратите внимание, в каком состоянии сохранились детали интерьера: ни царапин, ни налета. Как будто на дворе 1973 год, и вы только что выехали из магазина на новой машинке.
24-я «Волга» особо ценится, если относится к первой серии, это начало и середина 70-х годов. Например, здесь комбинированная передняя панель: верх — мягкий пластик, низ — настоящий металл с шероховатой фактурой (затем его заменят вставками под дерево).
На первой серии впереди было 3 места — большой подлокотник можно было поднять и ехать вшестером.
— Вообще она считается 6-местной. И у нее ремни сейчас есть, конечно, но по заводу их не должно быть, потому что их, собственно, втыкать-то некуда.
Уникальная вещь — ленточный спидометр, особенно если он сохранился в хорошем состоянии. Его тоже ставили только на первую серию, затем заменили обычным стрелочным. Когда ты набираешь скорость, по горизонтальной шкале ползет красная ленточка, как у градусника. В конструкции такого спидометра — система магнитов на приводном валу и на катушке, которая тянет красную ленточку (смотрите видео).
— Зеркало на бардачке — это тюнинг того времени, но он так вписывается сюда, и так это удобно. Это советский тюнинг.
— Вот такие вот редкие бескнопочные штуки поворотные на форточках. Следующие уже были кнопочные, с фиксацией. Белые козырьки, потом будут серые, зеркало хромированное, потому уже будет черное обыкновенное.
— Замок зажигания на торпеде, потом он перешел на рулевую колонку. Переключатели, прикуриватель — белые, потом пошли черные.
— Здесь ножная еще груша стоит, качаешь ногой, она брызгает. Сейчас уже переделали — кнопку нажимаешь, и льётся водичка.
На «Волге» впервые в Союзе был применен электропривод антенны — нажимаешь на кнопочку, антенна и поднимается (смотрите видео).
Лючок бензобака запирается на ключ — не дай бог бензин украдут.
На первой серии «Волги» были черные накладки на бамперы и хромированные клыки площадки госномера.
Задние красные отражатели — тоже признак ранних годов выпуска, затем они исчезнут.
Обилие хромированного декора: молдинги, надписи «Волга», корпус зеркала, дверные ручки, обрамление окон.
За год эксплуатации «Волга» ни разу не подводила своего нового владельца, всегда заводилась, не было никаких поломок. Зимой Вадим не ездит, бережет автомобиль.
— Летом езжу повседневно: на работу, с работы. Расход топлива довольно-таки оптимальный. Литров 15 городской цикл, по трассе меньше, но я по трассе много не езжу.
— Шикарная, очень удобная машина, руль довольно легкий, его одной рукой вращаешь при поворотах, он без усилителя. Сидеть удобно, посадка удобная, по трассе не устаешь, сидишь как дома на диване. Ходовая очень мягкая у нее, вообще все проглатывает.
— Внимания очень много, на дорогах останавливают. Были случаи, на светофоре останавливаешься, люди выходили, фотографировали. Постоянно спрашивают, продать просят и денег много предлагают. Но я не продал.
Почитайте еще о редком «Москвиче» из дерева по прозвищу Буратино — в СССР экономили на металле.
Еще это черная «Волга» ГАЗ-24, в 70-е годы на такое авто можно было выменять квартиру в Москве.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.
Отлично отреставрированная «Волга» ГАЗ-21 первой серии полностью соответствует заводскому исполнению. Реставратор Борис Беспальчий трудился над ней два года.