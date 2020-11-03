Европротокол ушел на дистант. С ноября оформлять ДТП можно в электронном виде

Действительно, электронное оформление аварий начали внедрять чуть больше года назад с появлением приложения «ДТП.Европротокол», которое позволяло передавать информацию о ДТП, включая фотографии, напрямую в базу данных АИС ОСАГО (бывшая АИС РСА). Но параллельно Банк России и РСА тестировали другое приложение «Помощник ОСАГО» с расширенным функционалом. С ноября прошлого года оно работало в Москве и области, Петербурге и области, а также в Татарстане.

С 1 ноября 2020 года приложение «Помощник ОСАГО» стало доступно по всей России. Использование обоих приложений при выполнении ряда условий (например, фотофиксация места ДТП) позволяет оформлять аварии с ущербом до 400 тысяч рублей.