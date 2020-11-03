Европротокол ушел на дистант. С ноября оформлять ДТП можно в электронном виде

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Какие аварии можно оформить по новой схеме?
Нововведение касается происшествий, оформленных по системе европротокола без вызова ГИБДД. Напомним, что она подразумевает ДТП без пострадавших, в котором участвуют две машины и обе застрахованы по ОСАГО. При оформлении аварии через мобильное приложение лимит выплат составляет максимальные
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Аналогичные новости были год назад. Что изменилось сейчас?
Действительно, электронное оформление аварий начали внедрять чуть больше года назад с появлением приложения «ДТП.Европротокол», которое позволяло передавать информацию о ДТП, включая фотографии, напрямую в базу данных АИС ОСАГО (бывшая АИС РСА). Но параллельно Банк России и РСА тестировали другое приложение «Помощник ОСАГО» с расширенным функционалом. С ноября прошлого года оно работало в Москве и области, Петербурге и области, а также в Татарстане.
С 1 ноября 2020 года приложение «Помощник ОСАГО» стало доступно по всей России. Использование обоих приложений при выполнении ряда условий (например, фотофиксация места ДТП) позволяет оформлять аварии с ущербом до 400 тысяч рублей.
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Чем новое приложение «Помощник ОСАГО» отличается от «ДТП.Европротокол»?
На первый взгляд, они похожи: и то, и другое создано при участии Российского союза автостраховщиков и позволяет упростить оформление ДТП по европротоколу. Но в РСА разъяснили, в чем их отличия:
— «ДТП.Европротокол» позволяет проверить полисы ОСАГО обоих участников, сделать фотографии и передать данные в систему АИС ОСАГО. Всё то же самое можно сделать и с помощью приложения «Помощник ОСАГО», но, кроме этого, оно позволяет оформить в электронном виде извещение о ДТП.
Проще говоря, второе приложение имеет максимальный функционал и является не просто дополнением к бумажной версии европротокола, но и ее заменой.
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Чем удобно оформление ДТП без бумажного извещения?
При оформлении ДТП через «Помощник ОСАГО» исчезает обязанность завозить в страховую компанию извещение о ДТП. Сейчас делать это нужно в течение пяти дней после аварии, и страховые одно время жестко наказывали забывчивых автомобилистов.
До появления «Помощника ОСАГО» рукописное извещение о ДТП оставалось главным документом для страховой. Теперь же передача данных может быть автоматизировала, что исключит бумажную волокиту.
Правда, оформлять электронное извещение можно только при отсутствии разногласий о виновности: если они есть, бумажная версия документа становится обязательной (подробнее об этом).
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Как оформить ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО»?
Для начала понадобится подтвержденная запись на портале госуслуг. Часть сведений (ваши ФИО, дату рождения, контактные данные, права и паспорт) приложение возьмет из нее автоматически, что упростит оформление.
Само приложение можно скачать в Google.Play и App.Store. Пользование им достаточно интуитивно: оно проверит действительность полисов ОСАГО обоих участников, позволит указать на карте точное место ДТП и сделать все необходимые фотографии. Можно обойтись и без фотофиксации, но в этом случае лимит выплат составит
В целом «Помощник ОСАГО» схож с приложением «ДТП.Европротокол», принцип работы которого мы объясняли ранее. Пользоваться этим приложением также можно, но в этом случае оформление бумажного извещения требуется по-прежнему.
По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, за истекший год через приложение «ДТП.Европротокол» оформили
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Оформлять электронный европротокол можно уже сейчас?
Накануне РСА заявил о готовности приложения и его запуске на всей территории страны, но с оговоркой, что в ноябре
В любом случае электронное оформление имеет смысл, поскольку позволяет поднять лимит выплат до 400 тысяч (при наличии фотографий).
Как вы оформляли ДТП в последний раз?
Осенью этого года состоялась запланированная реформа ОСАГО — максимальный тариф возрос на
Если вы покупали полис ОСАГО без предъявления диагностической карты техосмотра (карантинные правила позволяли это делать), не забудьте получить такую карту, иначе в будущем будут проблемы.
Все споры по автогражданке с лета прошлого года решаются сначала через омбудсмена.