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Европротокол ушел на дистант. С ноября оформлять ДТП можно в электронном виде

Европротокол ушел на дистант. С ноября оформлять ДТП можно в электронном виде

Рассказываем, что для этого понадобится автомобилистам

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Оформление ДТП с помощью нового приложения увеличит лимит выплат и избавит от бумажной волокиты

Оформление ДТП с помощью нового приложения увеличит лимит выплат и избавит от бумажной волокиты

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В ноябре состоялся окончательный запуск системы, которая позволяет оформлять ДТП с ущербом до 400 тысяч рублей не только без вызова ГИБДД, но и без посещения страховой, все документы готовятся в полуавтоматическом режиме с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Приложение можно скачать уже сейчас в Google.Play и App.Store.

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Какие аварии можно оформить по новой схеме?

Нововведение касается происшествий, оформленных по системе европротокола без вызова ГИБДД. Напомним, что она подразумевает ДТП без пострадавших, в котором участвуют две машины и обе застрахованы по ОСАГО. При оформлении аварии через мобильное приложение лимит выплат составляет максимальные 400 тысяч рублей (без него — 100 тысяч), что делает европротокол привлекательной схемой оформления почти всех ДТП без пострадавших.

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Аналогичные новости были год назад. Что изменилось сейчас?

Действительно, электронное оформление аварий начали внедрять чуть больше года назад с появлением приложения «ДТП.Европротокол», которое позволяло передавать информацию о ДТП, включая фотографии, напрямую в базу данных АИС ОСАГО (бывшая АИС РСА). Но параллельно Банк России и РСА тестировали другое приложение «Помощник ОСАГО» с расширенным функционалом. С ноября прошлого года оно работало в Москве и области, Петербурге и области, а также в Татарстане.

С 1 ноября 2020 года приложение «Помощник ОСАГО» стало доступно по всей России. Использование обоих приложений при выполнении ряда условий (например, фотофиксация места ДТП) позволяет оформлять аварии с ущербом до 400 тысяч рублей.

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Чем новое приложение «Помощник ОСАГО» отличается от «ДТП.Европротокол»?

На первый взгляд, они похожи: и то, и другое создано при участии Российского союза автостраховщиков и позволяет упростить оформление ДТП по европротоколу. Но в РСА разъяснили, в чем их отличия:

— «ДТП.Европротокол» позволяет проверить полисы ОСАГО обоих участников, сделать фотографии и передать данные в систему АИС ОСАГО. Всё то же самое можно сделать и с помощью приложения «Помощник ОСАГО», но, кроме этого, оно позволяет оформить в электронном виде извещение о ДТП.

Проще говоря, второе приложение имеет максимальный функционал и является не просто дополнением к бумажной версии европротокола, но и ее заменой.

Так выглядит приложение «Помощник ОСАГО» в разных стадиях оформления ДТП

Так выглядит приложение «Помощник ОСАГО» в разных стадиях оформления ДТП

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Чем удобно оформление ДТП без бумажного извещения?

При оформлении ДТП через «Помощник ОСАГО» исчезает обязанность завозить в страховую компанию извещение о ДТП. Сейчас делать это нужно в течение пяти дней после аварии, и страховые одно время жестко наказывали забывчивых автомобилистов.

До появления «Помощника ОСАГО» рукописное извещение о ДТП оставалось главным документом для страховой. Теперь же передача данных может быть автоматизировала, что исключит бумажную волокиту.

Правда, оформлять электронное извещение можно только при отсутствии разногласий о виновности: если они есть, бумажная версия документа становится обязательной (подробнее об этом).

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Как оформить ДТП с помощью приложения «Помощник ОСАГО»?

Для начала понадобится подтвержденная запись на портале госуслуг. Часть сведений (ваши ФИО, дату рождения, контактные данные, права и паспорт) приложение возьмет из нее автоматически, что упростит оформление.

Само приложение можно скачать в Google.Play и App.Store. Пользование им достаточно интуитивно: оно проверит действительность полисов ОСАГО обоих участников, позволит указать на карте точное место ДТП и сделать все необходимые фотографии. Можно обойтись и без фотофиксации, но в этом случае лимит выплат составит 100 тысяч рублей (с фотографиями — 400 тысяч). После передачи всех данных участники получат электронное уведомление от страховых компаний.

В целом «Помощник ОСАГО» схож с приложением «ДТП.Европротокол», принцип работы которого мы объясняли ранее. Пользоваться этим приложением также можно, но в этом случае оформление бумажного извещения требуется по-прежнему.

Приложение «ДТП.Европротокол» отличается интерфейсом, но принцип работы схож

Приложение «ДТП.Европротокол» отличается интерфейсом, но принцип работы схож

По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, за истекший год через приложение «ДТП.Европротокол» оформили 18 000 ДТП, а к октябрю 2020 года количество ежемесячных оформлений приблизилось к отметке 2000.

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Оформлять электронный европротокол можно уже сейчас?

Накануне РСА заявил о готовности приложения и его запуске на всей территории страны, но с оговоркой, что в ноябре 2020 года продолжится тестирование, ход которого осложнил коронавирус. Первые пользователи приложения «Помощник ОСАГО» могут столкнуться с теми или иными техническими сложностями. Поэтому рекомендуем первое время всё же оформлять бланк бумажного извещения.

В любом случае электронное оформление имеет смысл, поскольку позволяет поднять лимит выплат до 400 тысяч (при наличии фотографий).

Как вы оформляли ДТП в последний раз?

    Осенью этого года состоялась запланированная реформа ОСАГО — максимальный тариф возрос на 10%.

    Если вы покупали полис ОСАГО без предъявления диагностической карты техосмотра (карантинные правила позволяли это делать), не забудьте получить такую карту, иначе в будущем будут проблемы.

    Все споры по автогражданке с лета прошлого года решаются сначала через омбудсмена.

    Имеете опыт оформления ДТП через мобильные приложения? Поделитесь с нашими читателями.

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    осагостраховкаавтоликбезевропротокол
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