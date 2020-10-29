Новосибирцы насели на «китайцев»: разглядываем кроссовер Haval стоимостью под 2 миллиона — почему так дорого

И снова говорим о китайских автомобилях — марка Haval, довольно известная в европейской части России, дошла и до Новосибирска. На улицах стали появляться кроссоверы F7 и F7x, машины в нашем городе продают уже два дилера. Пожалуй, из всех китайских авто именно модели «Хавейл» (именно так, а не «Хавал») максимально интересны в плане дизайна, они более европейские, сдержанные и гармоничные. А что с техникой, функциональностью, удобством? Подробнее об этом в нашем обзоре.
Среднеразмерный кроссовер Haval F7 (автомобиль предоставлен официальным дилером «Автолига») — на отечественном рынке основная модель бренда Haval, принадлежащего концерну Great Wall. Именно под этот автомобиль китайцы запустили мощные рекламные и маркетинговые кампании, особо делая акцент на локализованное производство на собственном заводе в Тульской области.
F7 — автомобиль, который идет в ногу со временем. У него современные агрегаты — турбомотор и робот, независимая задняя подвеска, постоянный или передний привод на выбор. На отечественном рынке F7 предлагается с наддувными двигателями объемом 1,5 и 2 литра, мощностью 150 и 190 л. с. Коробка передач — единственная, 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Полный привод с муфтой, подключающей заднюю ось.
Начнем с основных плюсов «китайца».
Дизайн
Haval F7 выглядит сдержанно, но при этом весьма современно. Никаких лишних линий, все грани выверены и отточены. Крупная радиаторная решетка, хищные фары с зазубринами, высокая подоконная линия, стремительный профиль — у F7 свое собственное лицо, он не похож на другие машины и достаточно узнаваем в потоке.
Динамика
190-сильного 2-литрового двигателя нашему 1,7-тонному автомобилю с передним приводом хватает с избытком. Мощный подхват, разгон до сотни за 9 секунд, запас тяги на высоких скоростях, слаженная работа с роботом. Коробка передач никак не выдает своей роботизированной сущности, радуя отсутствием толчков и пинков. Единственное — переключения вверх происходят с небольшой задержкой, но тут больше вопросов к настройке акселератора — в первой половине хода педаль довольно бесчувственна, и нажатия на нее вызывают лишь вялое ускорение, а не рывок с повышением передачи. Спорт-режим слегка обостряет реакции, но всё же стоит привыкнуть к тому, что для динамичной езды необходимо посильнее «топать» на газ.
Интерьер
Понравилась архитектура передней панели, своими гранями и компоновкой экрана мультимедийки отсылающая к Audi. В целом материалы неплохи, собрано всё качественно, салон бесшумен, нигде ничего не скрипит. Но не хватает декора, нарядности — всего лишь скоромные металлизированные вставки на передней панели и дверях, та же центральная консоль выглядит голой со своим черным пластиком.
Простор
Прежде всего хороши задние места — при длине в 4620 мм и колесной базе в 2725 мм для пассажиров второго ряда организовано отличное пространство. Запас над головой с кулак, куча места для ступней под высоко поставленными передними сиденьями, возможность сесть даже нога на ногу. Впереди тоже не тесно, крыша и стойки не давят, воздуха достаточно.
Плавность хода
Во-первых, у нас шины 65-го профиля, что, безусловно, сказывается на комфортности хода, но в целом о подвеске Haval F7 можно сказать, что она настроена на тщательную фильтрацию как мелкого профиля, так и серьезных выбоин. Удары от ям смазываются, мелочь выравнивается почти до нуля, грубые пробои практически не пропускаются. И даже нет никакого особого смысла обруливать эти новосибирские ямы, можно смело шпарить вперед (в разумных пределах, конечно).
А теперь нюансы Haval F7.
Шумоизоляция
Уже на 80 км/ч к собеседнику надо прислушиваться, чего он там говорит, — все виды шумов сливаются в одну акустическую картину. Прекрасно слышно колеса, причем это двухтональный звук — низкий гул плюс высокий вой «у-у-у». Тут вопросы, конечно, и к «самой лучшей резине в мире» Nokian Hakkapeliitta 8, отличающейся безмерной голосистостью.
Посадка, передние сиденья
Начнем с того, что руль, регулируемый по вылету, ходит туда-сюда в маленьком диапазоне, и оптимально подтянуть его к себе не получается. Водительское сиденье с электроприводом поднимается недостаточно высоко, а угол наклона подушки сиденья и вовсе не регулируется, сама подушка при этом кажется коротковатой. Плюс проваленная спинка, отсутствие регулировки поясничного подпора и избыточная боковая поддержка — в общем, сидишь уж как позволяют регулировки, а не как хочешь.
Скромный багажник
Простор на задних местах наверняка повлиял на конфигурацию багажного отделения — открываешь и рукой можешь дотянуться до задних спинок. Объем всего 490 литров, большой габарит сюда не поместится, только если раскладывать второй ряд сидений.
Двери
Забавно, но все четыре двери упорно не хотят закрываться с первого раза с обычным стандартным усилием. Приходится хлопать дверью чуть сильнее, но силу не всегда удается рассчитать — или слишком громко, или — опять не закрылась, окаянная.
Цена
Мы привыкли, и это вроде так положено, что «китайцы» стоят ощутимо дешевле, чем «корейцы», а тем более «японцы». Но это не про Haval, цены на него вполне взрослые. Базовая комплектация с 1,5-литровым мотором и передним приводом — 1 499 000 рублей. Наш тестовый автомобиль в среднем оснащении с 2 литрами и передним приводом — 1 679 000 рублей. А за топовую версию с полным приводом, панорамной крышей, кожаным салоном и активными системами безопасности приготовьтесь отдать 1 979 000 рублей.