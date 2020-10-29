Новосибирцы насели на «китайцев»: разглядываем кроссовер Haval стоимостью под 2 миллиона — почему так дорого

190-сильного 2-литрового двигателя нашему 1,7-тонному автомобилю с передним приводом хватает с избытком. Мощный подхват, разгон до сотни за 9 секунд, запас тяги на высоких скоростях, слаженная работа с роботом. Коробка передач никак не выдает своей роботизированной сущности, радуя отсутствием толчков и пинков. Единственное — переключения вверх происходят с небольшой задержкой, но тут больше вопросов к настройке акселератора — в первой половине хода педаль довольно бесчувственна, и нажатия на нее вызывают лишь вялое ускорение, а не рывок с повышением передачи. Спорт-режим слегка обостряет реакции, но всё же стоит привыкнуть к тому, что для динамичной езды необходимо посильнее «топать» на газ.

