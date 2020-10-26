Крошка с секретом: сибиряк купил «Пежо» с начинкой от «Тойоты» — смотрим, что за зверь такой и ломается ли

Новосибирец купил «Пежо» с начинкой от «Тойоты»
В свежем выпуске рубрики о редких автомобилях новосибирцев — самая крохотная модель Peugeot с индексом 107. Как говорит её владелец Сергей, это типичный городской компактный автомобиль с небольшими расходами на содержание, удобный в маневрировании и парковке. Машина примечательна тем, что на ней установлены японские агрегаты Toyota — двигатель, коробка передач — так что бояться французской ненадежности не стоит. Подробнее о машине — в обзоре Дмитрия Косенко.
Малышка Peugeot 107 появилась в 2005 году, а конкретно этот экземпляр — 2008 года выпуска. Машина оснащена японским
Для Сергея важна была компактность — и он нашел то, что нужно. Длина Peugeot 107 составляет всего 3428 мм, колесная база — 2340 мм. Весит малипуська 800 килограммов.
По сравнению со стандартным кроссовером, Peugeot просто игрушечка.
— До этого мы ездили на кроссовере, еще был грузовик, и вообще в нашей семье побывало много разных машин. А поскольку мы живем на центральной улице и наш дом буквально в сотне метров от входа в метро, то последние
— Почему именно маленькая? Ну, в туристических поездках мы брали напрокат разные машины, и нам это показалось весьма удобным. Машина занимает минимум места, минимум проблем при парковке, заправке, в обслуживании. Мне удобно, когда машина необременительна ни для бюджета, ни для каких-то забот. Потому что большой дорогой автомобиль — ты думаешь, как бы ее не украли, не поцарапали, купить большие дорогие колеса, заправить.
После долгих поисков удалось найти автомобиль в хорошем состоянии с пробегом 75 тысяч километров, с которым ничего не надо было делать.
— До того, как купить именно этот экземпляр, я посмотрел несколько штук, все были в плохом состоянии — как правило, на них ездят женщины и за ними не следят. А эту машину я нашел случайно в Кемерово, за ней съездил — она с прозрачной историей, с дилерским обслуживанием. Идеальное состояние, по технической части вопросов вообще нет. Отдали за нее 200 с небольшим тысяч рублей.
— Сразу после покупки поменял в ней масло, фильтры — воздушный, масляный, угольный. Поменял свечи, я за машиной слежу, она в исправном состоянии. Сцепление менял предыдущий владелец, оно меняется раз в
Не боялся ли Сергей ломучести французских автомобилей? Ведь народная молва приписывает «Пежо» и «Ситроенам» низкую надежность, постоянные отказы. Но наш герой знал, что именно он покупает.
— Почему Peugeot 107? Потому что это не совсем Peugeot. Эта машина — аналог Toyota Aygo, Toyota Yaris — у нее японский двигатель 1KR, коробка механика-пятиступка роботизированная от Toyota Corolla. Здесь стоит сервопривод сцепления, вилка сцепления приводится электрическим приводом. На всем шильдики Toyota стоят.
В эксплуатации машинка пока оправдывает ожидания владельца. Никаких поломок, мизерные расходы на бензин и покрышки, удобство и комфорт.
— Здесь я не знаю, сколько стоит бензин, обычно заправляюсь на 500 рублей и проезжаю километров
— Абсолютно не страшно оставить её где-то даже незакрытую, гаишники на нее не реагируют, ворам она неинтересна.
— Ездили мы на ней на Алтай, на 1000 рублей хватает доехать от своего дома до Манжерока, условно 550 километров. Машина доехала до Алтая абсолютно нормально, ехали мы по трассе
— На обгон со 100 до 120 ускориться — с
— Загрузить можно 2 сумки из «Ашана» и упаковку из шести бутылок полуторалитровых. Нужно было увезти профиль 2,5 метра — в салон по диагонали вошел. А больше я тут не вожу.
А как же капризы роботизированных коробок передач, пинки, толчки? Достаточно небольшой сноровки, говорит Сергей, и всё будет нормально.
— У меня есть опыт езды на механике, если с перегазовками, то коробка абсолютно нормально переключается, так же, как на механике обычной. То есть я отпускаю газ, добавляю газ, она либо вверх, либо вниз сбрасывается сама. Либо можно вручную. Могут проблемы возникнуть, если кто-то сядет неопытный после автомата — по первости будет казаться, что она более резко дергается.
— У нас водители все более-менее адекватные, поэтому на дороге относятся хорошо, ничем не лучше, не хуже других машин. В целом реагируют нейтрально.
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