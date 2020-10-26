Крошка с секретом: сибиряк купил «Пежо» с начинкой от «Тойоты» — смотрим, что за зверь такой и ломается ли

Евгений Кириллов восстановил «Москвич-401» 1956 года выпуска — «старичок» разгоняется до 100 км/ч.



Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.



Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.



Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.