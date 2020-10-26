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Крошка с секретом: сибиряк купил «Пежо» с начинкой от «Тойоты» — смотрим, что за зверь такой и ломается ли

Мы устроили тест-драйв миниатюрному Peugeot 107

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Так выглядит Peugeot 107 2008 года<br><br>

Так выглядит Peugeot 107 2008 года

Новосибирец купил «Пежо» с начинкой от «Тойоты»

В свежем выпуске рубрики о редких автомобилях новосибирцев — самая крохотная модель Peugeot с индексом 107. Как говорит её владелец Сергей, это типичный городской компактный автомобиль с небольшими расходами на содержание, удобный в маневрировании и парковке. Машина примечательна тем, что на ней установлены японские агрегаты Toyota — двигатель, коробка передач — так что бояться французской ненадежности не стоит. Подробнее о машине — в обзоре Дмитрия Косенко.

Машина оснащена японским <nobr class="_">1-литровым</nobr> двигателем мощностью 68 лошадиных сил

Машина оснащена японским 1-литровым двигателем мощностью 68 лошадиных сил

Малышка Peugeot 107 появилась в 2005 году, а конкретно этот экземпляр — 2008 года выпуска. Машина оснащена японским 1-литровым двигателем 1KR мощностью 68 лошадиных сил, японской роботизированной коробкой передач.

Длина — 3428 мм, ширина — 1630 мм, высота — 1465 мм

Длина — 3428 мм, ширина — 1630 мм, высота — 1465 мм

Для Сергея важна была компактность — и он нашел то, что нужно. Длина Peugeot 107 составляет всего 3428 мм, колесная база — 2340 мм. Весит малипуська 800 килограммов.

Клиренс — 145 мм

Клиренс — 145 мм

По сравнению со стандартным кроссовером, Peugeot просто игрушечка.

Масса — 800 кг

Масса — 800 кг

— До этого мы ездили на кроссовере, еще был грузовик, и вообще в нашей семье побывало много разных машин. А поскольку мы живем на центральной улице и наш дом буквально в сотне метров от входа в метро, то последние 4 года наш кроссовер простаивал, наездили на нем меньше 20 тысяч километров. Решили, что машина нам не особо нужна, но мобильным остаться как-то хочется. Решили избавиться от кроссовера и купить себе что-то маленькое.

Объем багажника — 139 литров

Объем багажника — 139 литров

— Почему именно маленькая? Ну, в туристических поездках мы брали напрокат разные машины, и нам это показалось весьма удобным. Машина занимает минимум места, минимум проблем при парковке, заправке, в обслуживании. Мне удобно, когда машина необременительна ни для бюджета, ни для каких-то забот. Потому что большой дорогой автомобиль — ты думаешь, как бы ее не украли, не поцарапали, купить большие дорогие колеса, заправить.

Пробег — 75 тысяч километров

Пробег — 75 тысяч километров

После долгих поисков удалось найти автомобиль в хорошем состоянии с пробегом 75 тысяч километров, с которым ничего не надо было делать.

Разгон до сотни — 14,9 с

Разгон до сотни — 14,9 с

— До того, как купить именно этот экземпляр, я посмотрел несколько штук, все были в плохом состоянии — как правило, на них ездят женщины и за ними не следят. А эту машину я нашел случайно в Кемерово, за ней съездил — она с прозрачной историей, с дилерским обслуживанием. Идеальное состояние, по технической части вопросов вообще нет. Отдали за нее 200 с небольшим тысяч рублей.

Расход бензина в городе — 5,5 литра, на трассе — 4,1 литра

Расход бензина в городе — 5,5 литра, на трассе — 4,1 литра

— Сразу после покупки поменял в ней масло, фильтры — воздушный, масляный, угольный. Поменял свечи, я за машиной слежу, она в исправном состоянии. Сцепление менял предыдущий владелец, оно меняется раз в 70–80 тысяч километров.

Народная молва приписывает «Пежо» и «Ситроенам» низкую надежность

Народная молва приписывает «Пежо» и «Ситроенам» низкую надежность

Не боялся ли Сергей ломучести французских автомобилей? Ведь народная молва приписывает «Пежо» и «Ситроенам» низкую надежность, постоянные отказы. Но наш герой знал, что именно он покупает.

Эта модель использует японские агрегаты

Эта модель использует японские агрегаты

— Почему Peugeot 107? Потому что это не совсем Peugeot. Эта машина — аналог Toyota Aygo, Toyota Yaris — у нее японский двигатель 1KR, коробка механика-пятиступка роботизированная от Toyota Corolla. Здесь стоит сервопривод сцепления, вилка сцепления приводится электрическим приводом. На всем шильдики Toyota стоят.

Салон&nbsp;Peugeot 107

Салон Peugeot 107

В эксплуатации машинка пока оправдывает ожидания владельца. Никаких поломок, мизерные расходы на бензин и покрышки, удобство и комфорт.

Текущий пробег — 87 тысяч километров

Текущий пробег — 87 тысяч километров

— Здесь я не знаю, сколько стоит бензин, обычно заправляюсь на 500 рублей и проезжаю километров 200–220. Страховка стоит недорого, комплект новых колес покупал, обошелся в 7 тысяч рублей со штампованными дисками.

Машина неинтересна угонщикам и гаишникам

Машина неинтересна угонщикам и гаишникам

— Абсолютно не страшно оставить её где-то даже незакрытую, гаишники на нее не реагируют, ворам она неинтересна.

Скорость на трассе — <nobr class="_">100–110</nobr> километров в час

Скорость на трассе — 100–110 километров в час

— Ездили мы на ней на Алтай, на 1000 рублей хватает доехать от своего дома до Манжерока, условно 550 километров. Машина доехала до Алтая абсолютно нормально, ехали мы по трассе 100–110 километров в час на пятой скорости. На перевалы ездили, на Семинский перевал она на 2–3-й скорости залазит не хуже, чем остальные. В потоке едет однозначно со всеми одинаково, 60–80 километров в час она набирает бодро.

С обгонами проблем нет

С обгонами проблем нет

— На обгон со 100 до 120 ускориться — с 5-й на 4-ю вручную включаешь, газу даешь, она ускоряется, обогнать грузовик на трассе — без проблем.

Задние места автомобиля

Задние места автомобиля

— Загрузить можно 2 сумки из «Ашана» и упаковку из шести бутылок полуторалитровых. Нужно было увезти профиль 2,5 метра — в салон по диагонали вошел. А больше я тут не вожу.

Роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач

А как же капризы роботизированных коробок передач, пинки, толчки? Достаточно небольшой сноровки, говорит Сергей, и всё будет нормально.

Сергей применяет опыт езды на механике

Сергей применяет опыт езды на механике

— У меня есть опыт езды на механике, если с перегазовками, то коробка абсолютно нормально переключается, так же, как на механике обычной. То есть я отпускаю газ, добавляю газ, она либо вверх, либо вниз сбрасывается сама. Либо можно вручную. Могут проблемы возникнуть, если кто-то сядет неопытный после автомата — по первости будет казаться, что она более резко дергается.

Машину на дороге никто не обижает

Машину на дороге никто не обижает

— У нас водители все более-менее адекватные, поэтому на дороге относятся хорошо, ничем не лучше, не хуже других машин. В целом реагируют нейтрально.

На каких еще машинах ездят читатели НГС

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