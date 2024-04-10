«Кинулся и повис на ноге»: на новосибирца напал барсук — ветеринары назвали возможные причины

Барсуки — постоянные обитетели лесов в Новосибирской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Тогучинском районе Новосибирской области барсук напал на водителя. Мужчина менял колесо, когда животное набросилось на него. Об этом НГС рассказал начальник управления ветеринарии Тогучинского района Юрий Папанов.



— Мы ехали с поселка Горный. Уже на подъезде к Тогучину есть отделение бывшей птицефабрики, там сейчас завод по производству дверей и пластиковых панелей. И вот неподалеку мужчина стоял, мы остановились. Он рассказал, что менял спустившееся колесо. Откручивал гайки. Из кустов на него кинулся барсук, повис на ноге, пытаясь укусить. Он сбросил животное, оно убежало. К счастью, мужчина был в кирзовых плотных сапогах, не пострадал, — рассказал НГС Юрий Папанов.



То, что животное напало на мужчину, может говорить о том, что оно больно бешенством. Но могут быть и другие причины.



— Неподалеку от места нападения долгое время собака жила. Ее бросили, и она там ждала хозяина. Ей люди будку поставили, кормили. Потом наконец-то она человека из питомника подпустила, ее отловили. А барсук напал в том же месте. Не факт, что барсук был бешеный. Может быть, он жил в этой будке, запах какой-то остался. Может быть запах машины ему не понравился, может, остатки корма были — место прикормленное, люди кормили собачку там раньше. Корма могли оттаять, и животное дикое это привлекло. У них же обоняние обостренное, — заключил собеседник.



Начальник управления ветеринарии Тогучинского района также припомнил, что однажды в районе на людей кидался бобр в селе Лебедево.

Ранее НГС писал о том, что в Тогучине Барсук вышел из спячки и укусил женщину. Случилось это в марте 2024 года. Животное поймали и отправили в спецучреждение.



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