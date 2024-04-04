Стали легкой добычей: новосибирцы хвастаются весенним уловом раков

Новосибирцы открыли сезон ловли раков. Своим весенним уловом любители рыбалки начали делиться в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».
Одними из самых известных мест подписчики называют Обь в Северо-Чемском жилмассиве и реку Иня. Судя по комментариям сибиряков, раки пользуются большой популярностью, некоторые даже предложили выкупить улов за небольшую цену.
Новосибирский биолог Алексей Яновский в беседе с корреспондентом НГС уточнил, что ловить беспозвоночных можно круглый год.
— Раки сохраняют жизнедеятельность и зимой в воде подо льдом. Особенно активны самки, так как с осени до начала лета они носят на себе икру, из которой должно появиться потомство. Самки раков ползают по дну в поисках проточной воды, где больше кислорода, особенно необходимого для сохранности икры, — уточнил Алексей Яновский.
В связи с необходимостью получать кислород, раки в конце марта и начале апреля стали возвращаться на участки с открытой водой. Так они становятся легкой добычей для рыбаков.
Ранее НГС писал о том, что новосибирский рыбак поймал на удочку щуку весом почти в 10 кг.