Стали легкой добычей: новосибирцы хвастаются весенним уловом раков

— Раки сохраняют жизнедеятельность и зимой в воде подо льдом. Особенно активны самки, так как с осени до начала лета они носят на себе икру, из которой должно появиться потомство. Самки раков ползают по дну в поисках проточной воды, где больше кислорода, особенно необходимого для сохранности икры, — уточнил Алексей Яновский.

