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Животные Стали легкой добычей: новосибирцы хвастаются весенним уловом раков

Стали легкой добычей: новосибирцы хвастаются весенним уловом раков

Весной самки возвращаются на участки с открытой водой

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В Новосибирске начали ловить раков в Оби

Новосибирцы открыли сезон ловли раков. Своим весенним уловом любители рыбалки начали делиться в группе «Рыбалка в Новосибирске» в социальной сети «ВКонтакте».

Одними из самых известных мест подписчики называют Обь в Северо-Чемском жилмассиве и реку Иня. Судя по комментариям сибиряков, раки пользуются большой популярностью, некоторые даже предложили выкупить улов за небольшую цену.

Новосибирский биолог Алексей Яновский в беседе с корреспондентом НГС уточнил, что ловить беспозвоночных можно круглый год.

— Раки сохраняют жизнедеятельность и зимой в воде подо льдом. Особенно активны самки, так как с осени до начала лета они носят на себе икру, из которой должно появиться потомство. Самки раков ползают по дну в поисках проточной воды, где больше кислорода, особенно необходимого для сохранности икры, — уточнил Алексей Яновский.

В связи с необходимостью получать кислород, раки в конце марта и начале апреля стали возвращаться на участки с открытой водой. Так они становятся легкой добычей для рыбаков.

Вы уже поймали раков этой весной? Присылайте фото своего улова в редакцию НГС.
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Ранее НГС писал о том, что новосибирский рыбак поймал на удочку щуку весом почти в 10 кг.

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