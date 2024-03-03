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«Кум за мелочью не ездит!»: новосибирский рыбак поймал на удочку щуку весом почти в 10 кг

Большую рыбину мужчина достал из озера Чаны

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Вытащить щуку в 10 кг из озера удочкой — задача не из легких

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Житель села Веселовского Сергей Дубинин поймал щуку весом почти 10 килограмм. Об этом 2 марта сообщило издание «Краснозёрская Новь», приложив фотографию мужчину с рыбиной.


— Сергей Дубинин на удочку поймал щуку весом 9 кг 300 г. Такая удача ему подвернулась на озере Чаны, — уточнило издание.

За рыбака порадовались местные жители в комментариях к публикации.

— Знай наших! — заявил Евгений Сергиенко.

— Дело даже не в килограммах. Чтобы щуку на Чанах, да на удочку. Это чудо. Молодец! — похвалил Дубинина Евгений Бевз.

— Кум за мелочью не ездит, даешь щуку в 10 кг! — отметил другой рыбак.

Ранее новосибирец поймал краснокнижного тайменя. Удачная рыбалка прошла в Ордынском районе.

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