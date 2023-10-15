В Новосибирском зоопарке лемуры отобрали у ребенка коробочку с попкорном — видео

Лемуры из Новосибирского зоопарка знамениты не только своими побегами из вольера, но и любовью к лакомствам. На этот раз мохнатые зверьки отобрали у ребенка коробочку с попкорном и рисом в карамели. Сибирячка Анна Новикова сняла на видео добычу приматов.
— Отобрали. Ребенок держал коробку, они подскочили и отобрали. Ребенок даже заплакал, — говорится в видео.
В Новосибирский зоопарк лемуры впервые поступили в 1989 году. Эти животные любят фрукты и овощи, а также ягоды. В 2008 году в Новосибирский зоопарк привезли еще несколько пар этих хвостатых зверьков из Германии.
Ранее в Новосибирске неизвестный мужчина устроил кормление шимпанзе в зоопарке. Этот момент попал на видео.