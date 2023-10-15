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В Новосибирском зоопарке лемуры отобрали у ребенка коробочку с попкорном — видео

Добытое зверьки поспешили съесть

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Лемуры живут в Новосибирском зоопарке с 1989 года

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Лемуры из Новосибирского зоопарка знамениты не только своими побегами из вольера, но и любовью к лакомствам. На этот раз мохнатые зверьки отобрали у ребенка коробочку с попкорном и рисом в карамели. Сибирячка Анна Новикова сняла на видео добычу приматов.

— Отобрали. Ребенок держал коробку, они подскочили и отобрали. Ребенок даже заплакал, — говорится в видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

В Новосибирский зоопарк лемуры впервые поступили в 1989 году. Эти животные любят фрукты и овощи, а также ягоды. В 2008 году в Новосибирский зоопарк привезли еще несколько пар этих хвостатых зверьков из Германии.

Ранее в Новосибирске неизвестный мужчина устроил кормление шимпанзе в зоопарке. Этот момент попал на видео.

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