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Мужчина покормил шимпанзе в Новосибирском зоопарке несмотря на запрет — момент попал на видео

На вольерах висят объявления, что животных кормить нельзя

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Инцидент произошел днем 30 июля

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В Новосибирске неизвестный мужчина устроил кормление шимпанзе в зоопарке. Этот момент попал на видео.

— Пришла сегодня в зоопарк, у вольера с шимпанзе какой-то мужчина бросал им бананы. Сначала бросил одной, вторая шимпанзе это заметила и начала тоже просить, и ей он тоже подал банан. Хотя на вольере написано, что животных кормить нельзя, это может быть опасно для их жизни, — сообщила журналист НГС Екатерина Евстафьева.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Екатерина Евстафьева

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, какие дополнительные меры, помимо надписей на вольерах, предпринимаются для того, чтобы люди не кормили животных в зоопарке.

Ранее маленький лемур сбежал из клетки Новосибирского зоопарка. Выходка животного попала на видео и привлекла внимание посетителей.

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