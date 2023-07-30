Мужчина покормил шимпанзе в Новосибирском зоопарке несмотря на запрет — момент попал на видео

В Новосибирске неизвестный мужчина устроил кормление шимпанзе в зоопарке. Этот момент попал на видео.
— Пришла сегодня в зоопарк, у вольера с шимпанзе какой-то мужчина бросал им бананы. Сначала бросил одной, вторая шимпанзе это заметила и начала тоже просить, и ей он тоже подал банан. Хотя на вольере написано, что животных кормить нельзя, это может быть опасно для их жизни, — сообщила журналист НГС Екатерина Евстафьева.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, какие дополнительные меры, помимо надписей на вольерах, предпринимаются для того, чтобы люди не кормили животных в зоопарке.
Ранее маленький лемур сбежал из клетки Новосибирского зоопарка. Выходка животного попала на видео и привлекла внимание посетителей.