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Маленький лемур сбежал из клетки Новосибирского зоопарка — что было дальше (видео)

Выходка животного привлекла внимание посетителей

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Этот лемур уже покидал свое жилище месяц назад

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28 июля Сергей Цимбалис и его семья стали свидетелем побега лемура из своей клетки в Новосибирском зоопарке. Как рассказал НГС мужчина, его внимание привлекла собравшаяся у той клетки толпа.

— Слышим детские крики «сбежала обезъянка!». Подходим к собравшейся толпе и видим лемура вне клетки. Частые посетители зоопарка пояснили нам, что такое — не редкость, — сообщил НГС Цимбалис.

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Похождения лемура позабавили маленьких посетителей зоопарка, говорит автор видео

Видео: Сергей Цимбалис

Лемуры действительно сбегают из клеток Новосибирского зоопарка далеко не в первый раз. Ранее об этом НГС сказал директор Андрей Шило.

— Они выходят регулярно, потом сами заходят. Прогуливаются и возвращаются домой. Просьба к посетителям: никак с ними не контактировать, не кормить, не обращать на них внимания. Такие хитрые, находят лазеечку, — объяснял директор.

Ранее мы показали, что что приходится терпеть манулу Еве от подросших котят в Новосибирском зоопарке. Манулята очень быстро растут и становятся еще активнее.

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