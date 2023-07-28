Маленький лемур сбежал из клетки Новосибирского зоопарка — что было дальше (видео)

28 июля Сергей Цимбалис и его семья стали свидетелем побега лемура из своей клетки в Новосибирском зоопарке. Как рассказал НГС мужчина, его внимание привлекла собравшаяся у той клетки толпа.
— Слышим детские крики «сбежала обезъянка!». Подходим к собравшейся толпе и видим лемура вне клетки. Частые посетители зоопарка пояснили нам, что такое — не редкость, — сообщил НГС Цимбалис.
Лемуры действительно сбегают из клеток Новосибирского зоопарка далеко не в первый раз. Ранее об этом НГС сказал директор Андрей Шило.
— Они выходят регулярно, потом сами заходят. Прогуливаются и возвращаются домой. Просьба к посетителям: никак с ними не контактировать, не кормить, не обращать на них внимания. Такие хитрые, находят лазеечку, — объяснял директор.
Ранее мы показали, что что приходится терпеть манулу Еве от подросших котят в Новосибирском зоопарке. Манулята очень быстро растут и становятся еще активнее.