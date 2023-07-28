Обнял и сделал «кусь»: что приходится терпеть манулу Еве от подросших котят в Новосибирском зоопарке

Манулята в Новосибирском зоопарке не хотят надолго отходить от мамы. Они постоянно стараются быть рядом с ней и поиграть, несмотря на то, что уже хорошо подросли.
Один из котят сначала обнимал Еву, а потом решил сделать «кусь».
Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
Вчера самка гигантского муравьеда в Новосибирском зоопарке показала посетителям, насколько тщательно она за собой ухаживает.
На прошлой неделе манул Ева в Новосибирском зоопарке принесла котятам большой кусок мяса.