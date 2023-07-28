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Обнял и сделал «кусь»: что приходится терпеть манулу Еве от подросших котят в Новосибирском зоопарке

Манулята очень быстро растут и становятся еще активнее

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Ева очень терпелива

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Манулята в Новосибирском зоопарке не хотят надолго отходить от мамы. Они постоянно стараются быть рядом с ней и поиграть, несмотря на то, что уже хорошо подросли.

Один из котят сначала обнимал Еву, а потом решил сделать «кусь».

Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Вчера самка гигантского муравьеда в Новосибирском зоопарке показала посетителям, насколько тщательно она за собой ухаживает.

На прошлой неделе манул Ева в Новосибирском зоопарке принесла котятам большой кусок мяса.

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