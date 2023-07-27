Муравьед Майя искупалась в ванне в Новосибирском зоопарке — такое вы точно ни разу в жизни не видели

Самка гигантского муравьеда в Новосибирском зоопарке показала посетителям насколько тщательно она за собой ухаживает. Эти животные появились в учреждении три года назад и сразу привлекли внимание гостей.
Майя и Калле любят гулять по вольеру и общаться друг с другом.
Постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков снял, как самка принимает ванну — она тщательно мылась и с удовольствием купалась.
В марте прошлого года у Майи и Калле появился детеныш.
На прошлой неделе манул Ева в Новосибирском зоопарке решила уже приучать своих котят к взрослой жизни. Она принесла им большой кусок мяса.