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Муравьед Майя искупалась в ванне в Новосибирском зоопарке — такое вы точно ни разу в жизни не видели

Водные процедуры попали на видео постоянного гостя

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Майя подошла к водным процедурам с толком

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Самка гигантского муравьеда в Новосибирском зоопарке показала посетителям насколько тщательно она за собой ухаживает. Эти животные появились в учреждении три года назад и сразу привлекли внимание гостей.

Майя и Калле любят гулять по вольеру и общаться друг с другом.

Постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков снял, как самка принимает ванну — она тщательно мылась и с удовольствием купалась.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

В марте прошлого года у Майи и Калле появился детеныш.

На прошлой неделе манул Ева в Новосибирском зоопарке решила уже приучать своих котят к взрослой жизни. Она принесла им большой кусок мяса.

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