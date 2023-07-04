«Игры закончились мордобоем»: манулы подрались в Новосибирском зоопарке — пугающее видео с рычанием и боем

Два молодых манула подрались в вольере Новосибирского зоопарка. Потасовки не закончились серьезными травмами, но конфликты вышли серьезными.
— Игры взрослых котят манулов закончились мордобоем, — отметил Сергей Ильтяков, постоянный гость Новосибирского зоопарка.
Манулы подрались дважды, и обе потасовки попали на видео. Если смотреть со звуком, то можно услышать шипение и грозное рычание.
Новым манулятам в Новосибирском зоопарке 29 июня исполнилось два месяца. К этому возрасту они многому научились.