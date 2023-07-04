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Тема дняДва манула подрались — пугающее видео боя
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«Игры закончились мордобоем»: манулы подрались в Новосибирском зоопарке — пугающее видео с рычанием и боем

Если смотреть ролик со звуком, то можно услышать шипение и грозное рычание

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Пока никто из животных серьезно не пострадал

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Два молодых манула подрались в вольере Новосибирского зоопарка. Потасовки не закончились серьезными травмами, но конфликты вышли серьезными.

— Игры взрослых котят манулов закончились мордобоем, — отметил Сергей Ильтяков, постоянный гость Новосибирского зоопарка.

Манулы подрались дважды, и обе потасовки попали на видео. Если смотреть со звуком, то можно услышать шипение и грозное рычание.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сергей Ильтяков

Новым манулятам в Новосибирском зоопарке 29 июня исполнилось два месяца. К этому возрасту они многому научились.

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