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Пушистые и одинокие: показываем 10 снимков с выставки кошек, которые ищут новый дом

Всего на фестивале представили 40 животных

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20 животных смогли найти новых хозяев

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В Новосибирске в лофт-парке «Подземка» прошел фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных. 23 апреля любой желающий мог выбрать кошку, чтобы забрать ее домой. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил мероприятие и познакомился с хвостатыми, усатыми и полосатыми.

На выставке были представлены кошки разных пород

На выставке были представлены кошки разных пород

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По словам организаторов, кошек пристроить легче, чем собак

По словам организаторов, кошек пристроить легче, чем собак

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Как рассказали организаторы, на выставке представлено 40 кошек, которые ищут дом. Из них 20 животных смогли приобрести новых хозяев.

Кошки уже имеют все прививки

Кошки уже имеют все прививки

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Те, кто не решился взять кошку на выставке, могут обратиться в новосибирские приюты и взять питомца там

Те, кто не решился взять кошку на выставке, могут обратиться в новосибирские приюты и взять питомца там

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Всего на фестивале представили 40 кошек

Всего на фестивале представили 40 кошек

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— Все представленные кошки были из новосибирских приютов или от местных кураторов. Половину животных мы пристроили на фестивале за один день. Мы также ожидаем, что впоследствии люди, которые, не решись взять кошку на фестивале, смогут связаться с приютом и заберут животное домой. Мы на фестивале обменивались контактами с посетителями, чтобы у них была возможность связаться с приютом и забрать любимца, — рассказала НГС PR-директор фонда помощи бездомным животным «Ника» Софья Шлемина.

Посмотреть на усатых пришли многие новосибирцы

Посмотреть на усатых пришли многие новосибирцы

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Многие приходили семьями

Многие приходили семьями

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Как отметила Софья Шлемина, в планах у организаторов провести еще подобную акцию в Новосибирске в следующем году.

За время фестиваля 20 животных нашли новый дом

За время фестиваля 20 животных нашли новый дом

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Как отметили организаторы, у каждой кошки свой характер

Как отметили организаторы, у каждой кошки свой характер

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По словам организаторов, в следующем году они вновь планируют провести подобную выставку

По словам организаторов, в следующем году они вновь планируют провести подобную выставку

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Ранее в Новосибирске прошла выставка бездомных собак. Новых хозяев нашли 10 животных.

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