Пушистые и одинокие: показываем 10 снимков с выставки кошек, которые ищут новый дом

— Все представленные кошки были из новосибирских приютов или от местных кураторов. Половину животных мы пристроили на фестивале за один день. Мы также ожидаем, что впоследствии люди, которые, не решись взять кошку на фестивале, смогут связаться с приютом и заберут животное домой. Мы на фестивале обменивались контактами с посетителями, чтобы у них была возможность связаться с приютом и забрать любимца, — рассказала НГС PR-директор фонда помощи бездомным животным «Ника» Софья Шлемина.