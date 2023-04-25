Пушистые и одинокие: показываем 10 снимков с выставки кошек, которые ищут новый дом

В Новосибирске в лофт-парке «Подземка» прошел фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных. 23 апреля любой желающий мог выбрать кошку, чтобы забрать ее домой. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко посетил мероприятие и познакомился с хвостатыми, усатыми и полосатыми.
Как рассказали организаторы, на выставке представлено 40 кошек, которые ищут дом. Из них 20 животных смогли приобрести новых хозяев.
— Все представленные кошки были из новосибирских приютов или от местных кураторов. Половину животных мы пристроили на фестивале за один день. Мы также ожидаем, что впоследствии люди, которые, не решись взять кошку на фестивале, смогут связаться с приютом и заберут животное домой. Мы на фестивале обменивались контактами с посетителями, чтобы у них была возможность связаться с приютом и забрать любимца, — рассказала НГС PR-директор фонда помощи бездомным животным «Ника» Софья Шлемина.
Как отметила Софья Шлемина, в планах у организаторов провести еще подобную акцию в Новосибирске в следующем году.
Ранее в Новосибирске прошла выставка бездомных собак. Новых хозяев нашли 10 животных.