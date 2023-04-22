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«Надеюсь, завтра отдадим всех кошек». В Новосибирске бесплатно раздают стерилизованных кошек и собак

Фестиваль длится два дня: 22 и 23 апреля в лофт-парке «Подземка»

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Результат первого дня организаторы назвали отличным: 10 бездомных собак получили новый дом и хозяев

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В Новосибирске проходит двухдневный фестиваль WOOF в поддержку бездомных животных. 22 апреля любой желающий мог выбрать собаку, чтобы забрать домой. Получилось пристроить 10 из 26 представленных на фестивале питомцев, рассказала НГС организатор Вера Голикова.

— Мы пристроили почти половину собак, это отличный результат. Завтра отдадим всех кошек, — с улыбкой говорит Голикова. — Наши питомцы здоровы, стерилизованы и привиты.

Фестиваль WOOF проводится в 13-й раз, но в Новосибирске — впервые. Его концепция такова: организаторы связываются с приютами и помогают им пристроить собак или кошек. Для получения щенка или котенка желающий должен заключить договор, в котором прописана его обязанность стерилизовать его по наступлении определенного возраста, а также вакцинировать.

— В договоре также указано, что в случае непредвиденных обстоятельства животное третьим лицам не передается, не усыпляется, а отправляется обратно в приют, из которого мы его взяли, — добавила Голикова.

Второй день фестиваля состоится завтра, 23 апреля. Организаторы обещают представить новосибирцам около 40 кошек, любую из них можно забрать домой. С собой нужен паспорт для заключения договора.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу кошку саванну за 300 тысяч рублей.

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