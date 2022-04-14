В Новосибирском зоопарке построят домик для журавля — показываем эскизы
Сейчас там содержат несколько видов птиц
Новосибирский зоопарк имени
По данным сайта госзакупок, каркас домика сделают из оцилиндрованного бревна сосны. Нижнюю часть соберут из лиственницы. Для покрытия кровли используют ламинированную черепицу.
Директор зоопарка Андрей Шило не смог оперативно рассказать НГС, сколько птиц будет жить в домике, попросив письменный запрос. По данным сайта зоопарка, сейчас на территории содержат журавля-красавку, восточного венценосного журавля, черного венценосного журавля, японского и даурского журавля.
Электронный аукцион проведут
Ранее в зоопарке сообщили, что стоимость строительства павильонов для африканских животных увеличилась в два раза. В процессе работ она может повыситься с 1,4 до 2 миллиардов рублей.