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В Новосибирском зоопарке построят домик для журавля — показываем эскизы

Сейчас там содержат несколько видов птиц

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Неизвестно, сколько птиц там поселят

Неизвестно, сколько птиц там поселят

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Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило объявил аукцион на строительство домика для журавля. За работы готовы заплатить 1,2 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, каркас домика сделают из оцилиндрованного бревна сосны. Нижнюю часть соберут из лиственницы. Для покрытия кровли используют ламинированную черепицу.

Домик построят из двух видов деревьев

Домик построят из двух видов деревьев

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Директор зоопарка Андрей Шило не смог оперативно рассказать НГС, сколько птиц будет жить в домике, попросив письменный запрос. По данным сайта зоопарка, сейчас на территории содержат журавля-красавку, восточного венценосного журавля, черного венценосного журавля, японского и даурского журавля.

Так домик выглядит изнутри

Так домик выглядит изнутри

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Электронный аукцион проведут 25 апреля.

Ранее в зоопарке сообщили, что стоимость строительства павильонов для африканских животных увеличилась в два раза. В процессе работ она может повыситься с 1,4 до 2 миллиардов рублей.

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госзакупкизоопаркжуравль
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