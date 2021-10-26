Фотограф из Новосибирска снял сиесту уникальных атлантических моржей — смотрим и завидуем

Новосибирский фотограф снял лежбище атлантических моржей
Известный новосибирец Вадим Махоров провел несколько часов рядом с атлантическими моржами, чтобы снять их сиесту.
— Я сам как морж лежал в метре от них и снимал их сонные морды. Атлантический морж — уникальный краснокнижный вид, который обитает в районе Баренцева моря. Моржи — одни из крупнейших ластоногих, крупнее их только морские слоны. И у самцов, и у самок есть бивни. У самцов бивни длиннее. Несмотря на внушительные размеры моржа, по оценкам ученых, это один из самых уязвимых обитателей российской Арктики, — рассказал Вадим Махоров.
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Самым важным во время съемки для фотографа было не распугать моржей. Он подполз к ним с подветренной стороны.
Этим летом Вадим Махоров опубликовал снимки северных морских львов — сивучей. Он сфотографировал их во время последней поездки по Северным Курилам. Зимой он сделал сказочные снимки и видео со стадом оленей из Чукотки. А в начале июня он сделал фото красноярской гидроэлектростанции во время сброса воды перед паводком. Там открыли затворы, благодаря чему в секунду из хранилища сливали 2000 тонн воды.