Фотограф из Новосибирска снял сиесту уникальных атлантических моржей — смотрим и завидуем

Известный новосибирец Вадим Махоров провел несколько часов рядом с атлантическими моржами, чтобы снять их сиесту.

— Я сам как морж лежал в метре от них и снимал их сонные морды. Атлантический морж — уникальный краснокнижный вид, который обитает в районе Баренцева моря. Моржи — одни из крупнейших ластоногих, крупнее их только морские слоны. И у самцов, и у самок есть бивни. У самцов бивни длиннее. Несмотря на внушительные размеры моржа, по оценкам ученых, это один из самых уязвимых обитателей российской Арктики, — рассказал Вадим Махоров.