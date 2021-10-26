26 октября вторник
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 70.13
eur 81.74
Тема дняКак погибают в ковидариях. Откровенный репортаж
Все новости
Все новости

Фотограф из Новосибирска снял сиесту уникальных атлантических моржей — смотрим и завидуем

Для того чтобы сделать снимки, Вадиму Махорову пришлось подползти к животным

695
4Обсудить

Поделиться

Животные не проявляли особого интереса к незваному гостю

Животные не проявляли особого интереса к незваному гостю

Поделиться

Новосибирский фотограф снял лежбище атлантических моржей

Известный новосибирец Вадим Махоров провел несколько часов рядом с атлантическими моржами, чтобы снять их сиесту.

— Я сам как морж лежал в метре от них и снимал их сонные морды. Атлантический морж — уникальный краснокнижный вид, который обитает в районе Баренцева моря. Моржи — одни из крупнейших ластоногих, крупнее их только морские слоны. И у самцов, и у самок есть бивни. У самцов бивни длиннее. Несмотря на внушительные размеры моржа, по оценкам ученых, это один из самых уязвимых обитателей российской Арктики, — рассказал Вадим Махоров.


Самым важным во время съемки для фотографа было не распугать моржей. Он подполз к ним с подветренной стороны.

Атлантический морж — уникальный краснокнижный вид, который обитает в районе Баренцева моря

Атлантический морж — уникальный краснокнижный вид, который обитает в районе Баренцева моря

Поделиться

Если подходить просто так, то животные пугаются и скрываются в воде

Если подходить просто так, то животные пугаются и скрываются в воде

Поделиться

Бивни есть и у самок, и у самцов

Бивни есть и у самок, и у самцов

Поделиться

В воде морж себя чувствует намного безопаснее и превращается из пугливого в любопытного

В воде морж себя чувствует намного безопаснее и превращается из пугливого в любопытного

Поделиться

Любопытство не мешает спокойному созерцанию

Любопытство не мешает спокойному созерцанию

Поделиться

Несмотря на внушительные размеры, по оценкам ученых, морж — один из самых уязвимых обитателей российской Арктики

Несмотря на внушительные размеры, по оценкам ученых, морж — один из самых уязвимых обитателей российской Арктики

Поделиться

И один из самых красивых

И один из самых красивых

Поделиться

Этим летом Вадим Махоров опубликовал снимки северных морских львов — сивучей. Он сфотографировал их во время последней поездки по Северным Курилам. Зимой он сделал сказочные снимки и видео со стадом оленей из Чукотки. А в начале июня он сделал фото красноярской гидроэлектростанции во время сброса воды перед паводком. Там открыли затворы, благодаря чему в секунду из хранилища сливали 2000 тонн воды.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Вадим МахоровморжфотоБаренцево море
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...