«Орут, как пьяные мужики, и любопытно выглядывают из воды»: новосибирец снял забавных сивучей на Курилах

Новосибирский фотограф сделал снимки забавных сивучей на Курилах
Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки северных морских львов — сивучей. Он сфотографировал их во время последней поездки по Северным Курилам.
— Мы приплыли на их лежбища к острову Анциферова. Это типичный для Курил по своей форме остров-вулкан, на нём обитают только животные: морские львы и невероятное количество птиц. Когда-то сюда наведывались, чтобы поохотиться и порыбачить, айны — аборигены, древнее население Курильских и Японских островов. Но теперь сюда приплывают только исследователи и немногочисленные туристы вроде нас, — рассказал Вадим Махоров.
Сивучи сейчас под охраной. На многих лежбищах стоят камеры, которые изучают зверей и контролируют поголовье.
— Нельзя сказать, что сам сивуч был ценным для охотников, просто он конкурирует с морскими котиками, занимает их лежбища. Котики в свою очередь более интересны для охотников, — отметил фотограф. — Сивучи развивают такую скорость, что вылетают, как дельфины, из воды. Самцы собирают себе гарем из самок, конкурируя с другими самцами за жен. Те, кто оказался слаб, идет «отдыхать» в холостяковую зону, залечивать раны и дожидаться следующего шанса собрать себе гарем. Когда мы подплыли к лежбищу, сивучи стали прыгать в воду и сбиваться в небольшие стайки, кружить вокруг лодок. Они очень забавные: орут, как пьяные мужики, и любопытно выглядывают из воды.
Зимой Вадим Махоров опубликовал сказочные снимки и видео со стадом оленей из Чукотки. А в начале июня он сделал фото красноярской гидроэлектростанции во время сброса воды перед паводком. Там открыли затворы, благодаря чему в секунду из хранилища сливали 2000 тонн воды.