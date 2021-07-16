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«Орут, как пьяные мужики, и любопытно выглядывают из воды»: новосибирец снял забавных сивучей на Курилах

Ловкие животные выпрыгивали из воды, как дельфины

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Вес самцов сивучей колеблется от 500 до <nobr class="_">1000 кг</nobr>, самок — <nobr class="_">350 кг</nobr> в среднем. Но это не мешает животным быть очень проворными

Вес самцов сивучей колеблется от 500 до 1000 кг, самок — 350 кг в среднем. Но это не мешает животным быть очень проворными

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Новосибирский фотограф сделал снимки забавных сивучей на Курилах

Известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки северных морских львов — сивучей. Он сфотографировал их во время последней поездки по Северным Курилам.

— Мы приплыли на их лежбища к острову Анциферова. Это типичный для Курил по своей форме остров-вулкан, на нём обитают только животные: морские львы и невероятное количество птиц. Когда-то сюда наведывались, чтобы поохотиться и порыбачить, айны — аборигены, древнее население Курильских и Японских островов. Но теперь сюда приплывают только исследователи и немногочисленные туристы вроде нас, — рассказал Вадим Махоров.

Сивучи сейчас под охраной. На многих лежбищах стоят камеры, которые изучают зверей и контролируют поголовье.

— Нельзя сказать, что сам сивуч был ценным для охотников, просто он конкурирует с морскими котиками, занимает их лежбища. Котики в свою очередь более интересны для охотников, — отметил фотограф. — Сивучи развивают такую скорость, что вылетают, как дельфины, из воды. Самцы собирают себе гарем из самок, конкурируя с другими самцами за жен. Те, кто оказался слаб, идет «отдыхать» в холостяковую зону, залечивать раны и дожидаться следующего шанса собрать себе гарем. Когда мы подплыли к лежбищу, сивучи стали прыгать в воду и сбиваться в небольшие стайки, кружить вокруг лодок. Они очень забавные: орут, как пьяные мужики, и любопытно выглядывают из воды.

Фотографу удалось передать очарование этого места

Фотографу удалось передать очарование этого места

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Сивучи очень любопытны

Сивучи очень любопытны

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У сивучей ярко выражен половой диморфизм: самцы крупнее самок примерно в 2–3 раза

У сивучей ярко выражен половой диморфизм: самцы крупнее самок примерно в 2–3 раза

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За животными было интересно наблюдать

За животными было интересно наблюдать

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Виды завораживают

Виды завораживают

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Сивучей защищают от охотников

Сивучей защищают от охотников

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Сивучи развивают такую скорость, что вылетают, как дельфины, из воды

Сивучи развивают такую скорость, что вылетают, как дельфины, из воды

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Животные с любопытством разглядывали гостей

Животные с любопытством разглядывали гостей

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Зимой Вадим Махоров опубликовал сказочные снимки и видео со стадом оленей из Чукотки. А в начале июня он сделал фото красноярской гидроэлектростанции во время сброса воды перед паводком. Там открыли затворы, благодаря чему в секунду из хранилища сливали 2000 тонн воды.

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фотоКурильские острова
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