«Орут, как пьяные мужики, и любопытно выглядывают из воды»: новосибирец снял забавных сивучей на Курилах

Сивучи сейчас под охраной. На многих лежбищах стоят камеры, которые изучают зверей и контролируют поголовье.



— Нельзя сказать, что сам сивуч был ценным для охотников, просто он конкурирует с морскими котиками, занимает их лежбища. Котики в свою очередь более интересны для охотников, — отметил фотограф. — Сивучи развивают такую скорость, что вылетают, как дельфины, из воды. Самцы собирают себе гарем из самок, конкурируя с другими самцами за жен. Те, кто оказался слаб, идет «отдыхать» в холостяковую зону, залечивать раны и дожидаться следующего шанса собрать себе гарем. Когда мы подплыли к лежбищу, сивучи стали прыгать в воду и сбиваться в небольшие стайки, кружить вокруг лодок. Они очень забавные: орут, как пьяные мужики, и любопытно выглядывают из воды.