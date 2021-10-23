«Сама себе завидую»: как и у кого живут золотые шиншиллы из Новосибирска, ставшие звездами TikTok

Котята золотых шиншилл из Новосибирска стали звездами TikTok
Ролики с новосибирскими котятами породы британская золотая шиншилла собирают миллионы просмотров в соцсетях. Их хозяйка Вероника Акульева 12 лет занимается разведением котов в питомнике Verso. Ее питомцев покупают люди из разных уголков земли. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как живут самые популярные новосибирские котята, легко ли они уживаются вместе и почему хозяйка питомника назвала шестерых пушистых малышей на одну и ту же букву. Спойлер: с этого интервью было очень тяжело уйти!
Посмотрите самое милое видео — шесть котят, три кошки и история их хозяйки Вероники Акульевой.
Тот самый TikTok на миллионы просмотров ведет Вероника Акульева. Сибирячка снимает ролики про своих домашних питомцев и тех, что разводит в питомнике Verso. У котят есть не только TikTok, но и персональный канал на YouTube и страничка в Instargam. А началось всё много лет назад.
Первая кошка Вероники — шотландская прямоухая — попала к ней в дом случайно: знакомая предложила ее взять.
— Родились котятки, и я поняла, что это такое счастье — играть с ними, заботиться о них. Это восторг, чудо рождения, возможность наблюдать, как у них открываются глазки, как они растут, становятся на ножки, — с восхищением рассказывает Вероника Акульева.
Это было хобби, которое однажды принесло деньги: первого котенка от шотландки Вероника продала за
— Это был очень редкий окрас. Я практически одна из первых привезла в Новосибирск золотых шиншилл, но больше занималась этим для своего удовольствия. За своей первой кошкой летала в известный московский питомник. Тогда она стоила
Питомником Вероника Акульева занимается вместе с подругой — Светланой Белянкиной. На двоих за 12 лет у них было около 100 пометов. В каждом — примерно 3–5 котят. В год бывает один-два помета.
Один короткошерстный котенок стоит в среднем
— Каждый помет мы называем на одну букву, чтобы и документы было удобно получать, и чтобы не было путаницы. А то один на «а», другой на «б» — потом сложно было бы понять, откуда он. Еще может быть так, что кто-то, например, купил котенка как домашнего любимца, а потом решил заняться разведением. Мы должны заказать родословную и знаем, что это помет «а» от такого-то числа такого-то года, — объясняет Вероника Акульева.
У подруг был один племенной кот, которому лучше жить отдельно от кошек.
— Первые два кота жили у Светланы, сейчас котик-производитель живет у меня. У нас в планах — взять еще котика, который будет жить у Светланы. В принципе хватает одного, потому что кошек может быть 10 — кот спокойно справляется. Для него это только хорошо: будет спать спокойно, жить спокойно. А если кошек мало, то тогда хуже: котик страдает, — говорит создательница питомника.
Сейчас питомцы распределены по разным местам, чтобы всем было комфортно: часть из них живет в квартире Вероники Акульевой с ее старшим сыном, кот живет у младшего сына, а с Вероникой и ее мужем в доме живут три кошки и шесть котят.
За всеми нужен уход, но сибирячка говорит, что этот труд ей только в радость: по сути для нее это и хобби, и работа, а дети уже выросли:
— Бывает всякое: кошки, как и люди, могут что-то не то съесть, могут возникнуть проблемы с пищеварением. Иногда приходится выхаживать кого-то. Или молочка у мамы оказалось мало — приходится ночами не спать, прикармливать котят. Многие подписчики пишут: «Как мы завидуем вашей работе», а я сама себе завидую. Потому что эта работа мне приносит радость.
Если в доме долго нет котят, то Веронике становится не по себе:
— Весной, в апреле, родились три помета, и всё лето не было новых. Котята появились только в августе. Я дождаться не могла нового помета, чтобы опять испытать это счастье! Когда эти малыши в гнезде, с мамочкой, то я могу сесть возле них и часами наблюдать. Это какое-то чудо!
Сначала сибирячке было тяжело расставаться с котятами, но потом она привыкла.
— С котятами из первых пометов я расставалась буквально со слезами, но сейчас научилась справляться с эмоциями. Тем более я кому попало не продаю их: выясняю, в какие условия переезжает мой котик, где он будет жить. Все котята попадают в очень хорошие дома, где их любят, заботятся о них. Я с удовольствием расстаюсь с котятами, зная, что их не обидят.
Но есть и грустная сторона этой истории: в племенной программе кошечки участвуют 4–5 лет, а потом их приходится стерилизовать:
— Всех кошек я оставить у себя не могу и ищу среди своих знакомых желающих, которые забирают моего питомца. Мы, естественно, поддерживаем отношения, я слежу за их судьбой. Это, конечно, печально, потому что я их всех люблю, но устраивать перенаселение тоже не хочется. Надо, чтобы всем было комфортно, свободно. Все живут как королевы, всех любят, ухаживают за ними. Сейчас у меня есть три кошки, которые рожают, — еще год-два, и придется их выводить, — и четыре, которые подрастают.
Часто у Вероники спрашивают советы по уходу за кошками. Многие присылают фотографии котят после того, как те подрастают. С кем-то из покупателей сибирячка общается годами.
Редко бывает так, что кого-то из котят никто не забирает.
— У меня сейчас есть в квартире одна кошечка — Бетти. Она что-то долго не продавалась, не продавалась. Я смотрю: она расцветает. Шесть месяцев — она красотка, но не продана. Ею начинают интересоваться, потому что она расцвела. А я смотрю и думаю: «Нет, самой пригодится». Пару раз у меня были котятки с проблемами. У одного ножки задние оказались слабенькими. Я отдала его знакомым. Там вырос прекрасный кот: окреп, бегает, прыгает — всё хорошо. То есть, если у меня есть сомнения по здоровью — раза два такое было, то я отдаю котят, — делится Вероника.
Сейчас клиенты в основном приходят через Instagram. Котят покупают не только жители разных городов России — бывает, питомцы уезжают в Америку, Италию, Германию, Марокко.
В два месяца котятам ставят первую прививку, в 2,5 — вторую, в 3 месяца они уже готовы к переезду по России, в 4 — за границу. Вероника гордится тем, что ее котики сразу же приучаются к лотку.
— Я отправляю котят только самолетом, не поездом. Есть люди, которые специально занимаются этим, — курьеры. Я передаю в аэропорту переносочку с котенком, с ним садятся в салон самолета. Это, конечно, стоит определенных денег. И потом котенка передают из рук в руки. Конечно, первое время я очень переживала, а теперь знаю этих людей, много лет с ним работаю. Ответственные. Ни разу никаких прецедентов не было, — говорит владелица питомника.
Если котенка нужно отправить в другую страну, то курьер сначала летит с ним до Москвы. Там он может несколько дней жить в отеле, дожидаясь необходимых документов. Курьер всё это время присылает хозяйкам питомника фото и видеотчеты. Первая страна, в которую отправили кошечку из Новосибирска, — это Италия. Летом 2021 года она родила четверых прекрасных котят.
Себе Вероника не хочет больше заводить кошек, потому что питомник именно домашний. Многие обращают внимание на это и ценят, что животные выросли в любви:
— Не хочу делать каких-то вольеров, загонов. Некоторые мои коты живут лучше, чем я. Попадают в хорошие руки, за ними ухаживают. У меня не котоферма, все питомцы домашние, любимые, — подчеркивает Вероника Акульева.
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