«Сама себе завидую»: как и у кого живут золотые шиншиллы из Новосибирска, ставшие звездами TikTok

Тот самый TikTok на миллионы просмотров ведет Вероника Акульева. Сибирячка снимает ролики про своих домашних питомцев и тех, что разводит в питомнике Verso. У котят есть не только TikTok, но и персональный канал на YouTube и страничка в Instargam. А началось всё много лет назад.

Первая кошка Вероники — шотландская прямоухая — попала к ней в дом случайно: знакомая предложила ее взять.

— Родились котятки, и я поняла, что это такое счастье — играть с ними, заботиться о них. Это восторг, чудо рождения, возможность наблюдать, как у них открываются глазки, как они растут, становятся на ножки, — с восхищением рассказывает Вероника Акульева.