Сибирячка две недели искала пропавшую на кукурузном поле кошку — история невероятного спасения Няши

Пропавшую под Новосибирском кошку искали с помощью квадрокоптера
У сибирячки Татьяны есть собака и кошка: вместе с ними она проезжала Верх-Ирмень и остановилась, чтобы выгулять их. Кошка убежала, найти до наступления темноты её не удалось. Каждый день в течение двух недель девушка возвращалась к тому кукурузному полю, чтобы найти свою Няшу. Она обыскала все ближайшие леса и поля, ей даже начали помогать жители Верх-Ирмени. Кошку нашли в последний момент — с поля уже начали убирать урожай, она попала под комбайн, но выжила. Рассказываем удивительную историю спасения Няши (а на что готовы пойти вы ради тех, кого любите?).
— Я потеряла свою кошечку в районе Верх-Ирмени: остановилась выгулять собаку, достала лоток, чтобы кошка тоже сходила в туалет, но она выскочила и убежала в кукурузное поле. Мы несколько часов искали её, но безрезультатно. Потом в течение двух недель я ездила и искала её: обошла все леса, поля, все деревни перешерстила — там рядом как раз Верх-Ирмень находится, — вспоминает Татьяна, хозяйка Няши.
Девушка не опускала руки, каждый день ездила до села на автобусе, ей даже начали помогать верх-ирменцы.
— Где отвезти, где подвезти, потому что видели этого пешего странника постоянно. Я вокруг все помойки, сарайки перелазила. Я даже нашла на «Авито» видеооператора с квадрокоптером, чтобы с его помощью найти кошку, но Няши нигде не было. Целый день там провели. Я была в полном отчаянии и не знала, как мне найти свою «убегайку», — рассказывает Татьяна.
Татьяна даже обращалась за консультацией в поисковой отряд «Лиза Алерт», спрашивала про поисковых собак, но там ответили, что собаки не ищут других животных.
Через какое-то время жители села сообщили Татьяне, что кукурузное поле начинают убирать:
— Я семь часов ходила за техникой: они убирают, а я смотрю. Мужчины мне говорили: «Вот это упорство! Откуда в тебе столько?» И на последней деляночке Няша выскочила буквально из-под комбайна. У нее были ранения, но жить будет. Мужчины, которые убирали поля, радовались, как дети, что я нашла кошку. Все, кому я рассказываю, говорят, что это чудо: во-первых, две недели искали, во-вторых, после комбайна выжить — шанс один на миллион.
Первыми увидели кошку мужчины, работающие в поле. Няша в испуге пыталась от них убежать.
— Я сначала даже не поверила своему счастью: не то что бежать, даже идти не могла в ту сторону. Няша прижалась к земле и защищалась, словно дикая кошка. Убегала даже от меня. Когда я её поймала, только тогда она остепенилась. Для неё это большой стресс: Няша шесть лет прожила в квартире и не знала, что такое улица. Поле было огромным — двухметровые заросли! В этой кукурузе даже меня не было видно, когда я ходила, — до сих пор переживает Татьяна.
Няша нашлась ровно через две недели после того, как потерялась. Сейчас кошку лечат: спина сильно порезана комбайном.
— Первая ночь была очень тяжёлой: Няша практически не спала — засыпает, вскакивает, кричит. Долго не могла отойти от стрессового состояния. Сейчас ходит в «скафандре», привыкает с трудом: обо всё спотыкается, шатается, — рассказывает Татьяна.
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