Сибирячка две недели искала пропавшую на кукурузном поле кошку — история невероятного спасения Няши

Девушка не опускала руки, каждый день ездила до села на автобусе, ей даже начали помогать верх-ирменцы.



— Где отвезти, где подвезти, потому что видели этого пешего странника постоянно. Я вокруг все помойки, сарайки перелазила. Я даже нашла на «Авито» видеооператора с квадрокоптером, чтобы с его помощью найти кошку, но Няши нигде не было. Целый день там провели. Я была в полном отчаянии и не знала, как мне найти свою «убегайку», — рассказывает Татьяна.