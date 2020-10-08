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Сибирячка две недели искала пропавшую на кукурузном поле кошку — история невероятного спасения Няши

Девушка обошла леса и поля возле Верх-Ирмени, подняла на уши всю округу и даже запустила в небо коптер

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Няша две недели жила на кукурузном поле&nbsp;

Няша две недели жила на кукурузном поле 

Пропавшую под Новосибирском кошку искали с помощью квадрокоптера

У сибирячки Татьяны есть собака и кошка: вместе с ними она проезжала Верх-Ирмень и остановилась, чтобы выгулять их. Кошка убежала, найти до наступления темноты её не удалось. Каждый день в течение двух недель девушка возвращалась к тому кукурузному полю, чтобы найти свою Няшу. Она обыскала все ближайшие леса и поля, ей даже начали помогать жители Верх-Ирмени. Кошку нашли в последний момент — с поля уже начали убирать урожай, она попала под комбайн, но выжила. Рассказываем удивительную историю спасения Няши (а на что готовы пойти вы ради тех, кого любите?).

— Я потеряла свою кошечку в районе Верх-Ирмени: остановилась выгулять собаку, достала лоток, чтобы кошка тоже сходила в туалет, но она выскочила и убежала в кукурузное поле. Мы несколько часов искали её, но безрезультатно. Потом в течение двух недель я ездила и искала её: обошла все леса, поля, все деревни перешерстила — там рядом как раз Верх-Ирмень находится, — вспоминает Татьяна, хозяйка Няши.

Няша была домашней кошкой, поэтому для неё было огромным стрессом оказаться на улице

Няша была домашней кошкой, поэтому для неё было огромным стрессом оказаться на улице

Девушка не опускала руки, каждый день ездила до села на автобусе, ей даже начали помогать верх-ирменцы.

— Где отвезти, где подвезти, потому что видели этого пешего странника постоянно. Я вокруг все помойки, сарайки перелазила. Я даже нашла на «Авито» видеооператора с квадрокоптером, чтобы с его помощью найти кошку, но Няши нигде не было. Целый день там провели. Я была в полном отчаянии и не знала, как мне найти свою «убегайку», — рассказывает Татьяна.

В двухметровой кукурузе трудно найти даже человека, не говоря уже о маленьком зверьке

В двухметровой кукурузе трудно найти даже человека, не говоря уже о маленьком зверьке

Татьяна даже обращалась за консультацией в поисковой отряд «Лиза Алерт», спрашивала про поисковых собак, но там ответили, что собаки не ищут других животных.

Через какое-то время жители села сообщили Татьяне, что кукурузное поле начинают убирать:

— Я семь часов ходила за техникой: они убирают, а я смотрю. Мужчины мне говорили: «Вот это упорство! Откуда в тебе столько?» И на последней деляночке Няша выскочила буквально из-под комбайна. У нее были ранения, но жить будет. Мужчины, которые убирали поля, радовались, как дети, что я нашла кошку. Все, кому я рассказываю, говорят, что это чудо: во-первых, две недели искали, во-вторых, после комбайна выжить — шанс один на миллион.

Первыми увидели кошку мужчины, работающие в поле. Няша в испуге пыталась от них убежать.

— Я сначала даже не поверила своему счастью: не то что бежать, даже идти не могла в ту сторону. Няша прижалась к земле и защищалась, словно дикая кошка. Убегала даже от меня. Когда я её поймала, только тогда она остепенилась. Для неё это большой стресс: Няша шесть лет прожила в квартире и не знала, что такое улица. Поле было огромным — двухметровые заросли! В этой кукурузе даже меня не было видно, когда я ходила, — до сих пор переживает Татьяна.

Татьяна две недели ходила по полям и лесам в поисках своей кошки

Няша нашлась ровно через две недели после того, как потерялась. Сейчас кошку лечат: спина сильно порезана комбайном.

— Первая ночь была очень тяжёлой: Няша практически не спала — засыпает, вскакивает, кричит. Долго не могла отойти от стрессового состояния. Сейчас ходит в «скафандре», привыкает с трудом: обо всё спотыкается, шатается, — рассказывает Татьяна.

Сейчас Няша ходит в таком «ошейнике». Он необходим для безопасности — чтобы кошка не трогала раны и дала им зажить

Сейчас Няша ходит в таком «ошейнике». Он необходим для безопасности — чтобы кошка не трогала раны и дала им зажить

Ранее мы рассказывали удивительную историю кота Ёши, которого чудом привезли в Новосибирск из Китая под Новый год.

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