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Страна и мир обзор День России — 2024: что это за праздник, как он появился, традиции и история

День России — 2024: что это за праздник, как он появился, традиции и история

Проверьте, умеете ли вы отмечать один из главных государственных праздников

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Если вы встретите на улице девушек в кокошниках и с барабанами, скорее всего, сегодня День России

В середине этой недели у нас выдался дополнительный выходной в честь Дня России. Это государственный праздник, который вот уже больше 30 лет отмечают 12 июня. А что, собственно, отмечают и не обзавелся ли этот праздник традициями за свой вполне приличный возраст? Ну, кроме концертов и народных гуляний со всеми вытекающими. Самое время разобраться.

Как появился День России

12 июня — дата не случайная. Именно в этот день в 1990 году народные депутаты РСФСР на одном из своих съездов приняли Декларацию о государственном суверенитете России, который дал основу для конституционной реформы и стал для нее отправной точкой. Голосование прошло практически единогласно, лишь редкие депутаты воздержались и выразили несогласие.

Вместе с конституционной реформой появились и некоторые принципы — верховенства Конституции и законов, неделимости территории государства без согласия граждан. Началось становление России как демократического государства.

На том же съезде будущий президент России Борис Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР. Он и подписал ту самую декларацию.

Год спустя (причем день в день) в России провели первые президентские выборы, по итогам которых победил Ельцин.

Что же до самого праздника Дня России, то на том самом съезде, понятное дело, утверждать его даже и не думали. К этому шли несколько лет. Сначала в 1992 году Верховный Совет РФ выпустил постановление «О праздничном дне 12 июня», а в 1994 году праздник стал государственным. Нарекли его «День принятия Декларации о государственном суверенитете России». С таким громоздким названием праздник и существовал какое-то время. Но в 1998 году Ельцин, поздравляя страну с этой датой, предложил назвать праздник как-то проще, емче, человечнее — например, День России. Дело это оказалось небыстрое, и только в феврале 2002 года, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс, появился День России.

Какие традиции есть у Дня России

Отмечать День России начали только в 1995 году. Первая праздничная традиция, которая появилась к тому времени, — вручение госнаград за разные достижения: в области литературы, науки, технологии, искусства. Традиция эта сохранилась до сих пор. Исключением не стала даже пандемия коронавируса — зараза заразой, а традиции отменять нельзя.

В 2001 году власти решили, что неплохо бы разнообразить перечень традиций и к вручению госнаград добавили торжественный салют. Еще два года спустя появились массовые мероприятия в честь праздника. Первыми проводить их стали на Красной площади, а далее везде. 2024 год исключением не станет. На той же Красной площади, к примеру, запланирован концерт, да и другие города страны готовы удивить — одни проводят концерты, другие организуют тематические акции, приуроченные к знаменательной дате. Особых ограничений в плане мероприятий нет, так что здесь всё зависит от фантазии организаторов и законов РФ.

Со временем свою лепту в список праздничных традиций внесли особенно патриотично настроенные и местами суеверные молодожены. Они начали устраивать свадьбы 12 июня. Желающих сковать себя узами брака именно в День России постепенно становились всё больше, и в ЗАГСах из-за повышенного спроса на красивую дату стали расширять количество мест для брачующихся.

Символика Дня России

Естественно, важнейший символ празднования Дня России — государственный флаг. 12 июня триколор можно увидеть повсеместно. Его вывешивают не только на государственных учреждениях — сами граждане устанавливают флаг на балконах, носят с собой по улицам, крепят к автомобилям. Всё это выглядит торжественно и празднично, и даже если вы забыли, какой сегодня день, достаточно будет выйти из дома, чтобы вспомнить всё.

Другой важный символ Дня России — гимн Российской Федерации. Он обычно звучит на площадях, по радио и по телевидению. Если помните слова гимна, можете подпевать прямо на улице — остальные вас поймут и, возможно, даже присоединятся.

Как отдыхаем в честь Дня России в 2024 году

В этом году День России выпал прямо на середину рабочей недели, как бы разделив ее на две маленькие недельки. В такой ситуации отмечать праздник принято один день, так что 12 июня отдыхаем как следует, а 13-го не забываем вернуться на работу. Правда, не для всех День России становится поводом не выходить на работу. Представители некоторых профессий будут трудиться с патриотическими слезами на глазах. Не так давно мы, кстати, уже рассказывали, кому придется поработать в День России и стоит ли в честь праздника брать отпуск в июне в этом году.

ПО ТЕМЕ
День России Праздник Государственный праздник 12 июня Борис Ельцин Россия Выходной Традиции История
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