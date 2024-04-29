Быть бздыхом — себе дороже: в Сочи рассказали, как не попасть в категорию гостей с обидным названием

Летом Сочи готовится принять 4,5 миллиона гостей Источник: Оксана Витязь / SOCHI.RU











Многие россияне считают, что нигде так плохо не относятся к туристам, как в Сочи. На курорте даже укоренили обидное прозвище бздых. Но, помимо прозвища, есть и вполне ощутимые минусы. Это полезно знать туристам, которые собираются на курорт уже в майские праздники.

Для таксистов накинуть бздыху несколько сотен за поездку — это святое. Обвесить на рынке — тоже запросто. Сдать жилье подороже — легко.



Зная то, как сочинцы определяют бздыхов, можно «прикинуться» местным и заметно сэкономить. А видят сочинцы бздыха за версту и стараются на них максимально заработать. Как вычисляют такого туриста, наши коллеги из SOCHI.RU рассказали подробно.

По одежде

Верней, по ее отсутствию. Бздыхи ходят полуголыми по городу. Как только местные видят раздетое туловище на улице или, что еще хуже, в магазине, их переполняет гнев. Такому туристу, если не сделают замечание, то обеспечены косые взгляды. Кроме того, сочинцы достанут телефон, чтобы снять видео и выложить потом полуголый зад или пузо в Сеть. При этом не забудут показать и лицо.

Надень майку! Источник: Оксана Витязь / SOCHI.RU











Если в полуголом виде обратиться к таксисту или к продавцу на рынке — обвес и обсчет обеспечен.



— Вы заметили, что на рынке не пишут цены на продуктах? Да, мы оцениваем покупателя. И если видим, что это турист, накидываем. Со своими так не поступаем, ведь тогда человек не вернется, — признается Роза, продавец специями. По ее словам, некоторые даже переспрашивают, откуда вы приехали. Чтобы, если местный, сделать скидку. Но наврать не получится, у торговцев глаз наметан.



По манере вождения

В Сочи много автомобилей с иногородними номерами, но не все, кто в них едет, бздыхи. На курорте много тех, кто перебрался в город несколько лет назад, но до сих пор не поменял номера. Они вошли в категорию местных, если усвоили правило — не умеешь держать нормальную скорость на серпантине — подвинься.



Дороги в Сочи узкие, мест для обгона мало. И если кто-то сильно «гасится» на закруглении дороги и при этом не думает уступить, его тут же нарекают обидным словом. К сожалению, могут даже начать пытаться воспитывать, подрезать или ослеплять фарами.



Никто никуда не летит, просто местные действительно уверенней держат дорогу на серпантине. А вот гололед — это не их стихия.

Широких дорог в Сочи мало Источник: Оксана Витязь / SOCHI.RU











— Я считаю, туристам не следует спешить и гнаться за местными. Пусть едут с той скоростью, что им комфортна. Но главное — нырять в карманы, чтобы пропустить тех, кто за спиной. Вообще видите, что вам упираются в задний бампер, подвиньтесь. Вам же спокойней, — рассказывает таксист Павел.



В разговоре он признался, что летом старается не брать заказы вблизи пляжей. Денег мало, а мокрые сиденья обеспечены. По его словам, не все туристы снимают мокрые плавки, уходя с побережья.



По поведению на дороге

Казалось бы, переходить дорогу по пешеходному переходу учат еще в школе.



Но каждое лето на дорогах курорта десятки слоняющихся тел с надувными матрасами. Кому-то лень пройти сто метров до «зебры», кому-то лень подниматься по ступенькам наземного перехода, а кто-то выпил и посчитал, что сохранился, как в компьютерной игре. Особенно сильно от пешеходов-нарушителей страдают водители в курортных поселках Лазаревского района. Из-за них формируются длинные пробки.

Некоторым на отдыхе в Сочи скучно, и они пытаются себя развлечь алкоголем Источник: Оксана Витязь / SOCHI.RU











По излишней расслабленности

Это понятно, что люди едут в отпуск и хотят максимально расслабиться. Но для некоторых отдых — это обжорство и пьянство.



— Вы заметили, что бздыхами называют, как правило, тех, кто приезжает в Сочи летом? Горнолыжники всё же ведут активный образ жизни. Пьют мало, чтобы утром встать на склон, и в обидную категорию их почти не определяют, — рассказывает экскурсовод Денис, который водит группы в горы. По его словам, отдых в Сочи — это не только пляж и рестораны. Его туристы — это походники, и к бздыхам их относят крайне редко. Люди простые, без понтов и трезвые. А пьяный гость-дебошир действительно мало кому понравится.

Культурного туриста бздыхом не назовут Источник: Оксана Витязь / SOCHI.RU











Хотя исключения из правил попадались и Денису. Например, один гость пошел в горы в сланцах и в носках, прихватив с собой баклажку домашнего вина. Идти мужчине было трудно, и он испортил поход всем. Группа не дошла, куда планировала, и очень устала. Сейчас Денис заранее старается побеседовать с каждым кандидатом на его услуги.



По оставленному после себя мусору

Бздыхами называют тех, кто оставляет после себя на диких пляжах Сочи тонны мусора. Многие гости города знают про секретные места для местных. Приезжают туда на машинах с палатками и пакетами еды. Потом сворачивают кемпинг и бросают опустошенные бутылки и пакеты на берегу.



Туристы накидали мусор в ливневку на диком пляже Источник: Оксана Витязь / SOCHI.RU











Убирать всё это приходится местным, так как у диких территорий нет арендаторов. Любовью к таким гостям, конечно, никто не пропитывается.

