Бизнесмен сцепился с подростками — подробности скандала в Башкирии, прогремевшего на всю страну

Источник: Городские порталы

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за драки влиятельного бизнесмена с подростками. Рауф Габдуллин вместе со своим сыном и знакомым решили докопаться до молодых людей прямо на улице — якобы один из юношей выкрикнул оскорбление в сторону проезжающего мимо автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого как раз находился Габдуллин.

Момент драки попал на видео — смотрите его чуть выше.

Ролик с потасовкой разошелся по соцсетям, а конфликтом заинтересовался глава следкома РФ Александр Бастрыкин. Как минимум двое пострадавших подростков оказались в больнице. Республиканское управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Габдуллин и его сын были задержаны.