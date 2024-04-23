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Страна и мир Бизнесмен сцепился с подростками — подробности скандала в Башкирии, прогремевшего на всю страну

Бизнесмен сцепился с подростками — подробности скандала в Башкирии, прогремевшего на всю страну

Выходкой влиятельного бизнесмена и его сыновей заинтересовался глава следкома РФ Бастрыкин

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В Башкирии возбудили уголовное дело из-за драки влиятельного бизнесмена с подростками. Рауф Габдуллин вместе со своим сыном и знакомым решили докопаться до молодых людей прямо на улице — якобы один из юношей выкрикнул оскорбление в сторону проезжающего мимо автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого как раз находился Габдуллин.

Момент драки попал на видео — смотрите его чуть выше.

Ролик с потасовкой разошелся по соцсетям, а конфликтом заинтересовался глава следкома РФ Александр Бастрыкин. Как минимум двое пострадавших подростков оказались в больнице. Республиканское управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Габдуллин и его сын были задержаны.

За новостями об этой истории следите в специальном сюжете наших коллег из UFA1.RU.

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