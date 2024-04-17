После потопов в Россию может прийти самое жаркое лето. Каких катаклизмов и аномалий нам ждать еще

Синоптики не исключают, что в центре России в середине апреля может выпасть снег Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Середина апреля началась с того, что в некоторых регионах Сибири синоптики обещали зимние морозы, в Москве и Санкт-Петербурге говорили про снег, и это всё в тот момент, когда сильнейший потоп в Поволжье и Зауралье оставил тысячи людей без крыши над головой.



Редакция MSK1.RU выяснила, что значат эти погодные аномалии и не являются ли они предвестником конца света. Такие разговоры ведутся на полном серьезе. Отвечали на наши вопросы два больших специалиста в климатологии: кандидат наук и ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев, а также доктор геолого-минералогических наук, советник министра природных ресурсов РФ Владимир Полеванов. Причем один эксперт настаивает на том, что все катаклизмы объясняются глобальным потеплением, а Полеванов, наоборот, известен тем, что выступает против этой теории. Тем интереснее послушать мнения обоих.

Итак, Андрей Киселев придерживается мнения, что природные аномалии связаны с ростом температуры на земном шаре.

— Но я не могу сказать, чтобы раньше такого не бывало, — говорит Киселев. — Бывало. Например, на моей памяти выпадал снег в Санкт-Петербурге. Это происходило в июне. Так что говорить о том, что это абсолютно невозможно нельзя. Но тем не менее, конечно, это аномалии. И аномалии становятся довольно частым явлением — по сравнению с концом прошлого века, их число выросло вдвое. Причем речь о тех аномалиях, которые принесли серьезный экономический ущерб или ущерб жизнью и здоровью людей. Это не только российская тенденция, это тенденция по всему миру. Это связано, во многом, с ростом температуры.



«Причем в России теплеет в 2,7 раза быстрее, чем во всем мире» Андрей Киселев

— А тепло — это энергия. Чем выше температура, тем выше энергия. А энергия — это такая штука, которая требует выхода. Одним из выходов является учащение всевозможных погодно-климатических катаклизмов. Я имею в виду разные катаклизмы: начиная от перепадов температуры, усиления ливней и других самых разных явлений.

— А потопы в Орске и других регионах — это тоже климатическая аномалия?

— Конечно. Это одно из проявлений изменения климата. Причины этого наводнения связывают с сильными осадками, а также с таянием снега — из-за этого появляется дополнительная вода, и где-то она практически незаметна, а где-то то вызывает всевозможные катастрофы. Обычно, когда говорят об изменении климата, всё связывается исключительно с потеплением, увеличением среднегодовой температуры... Но потепление, в общем-то, приносит более широкие изменения.

— В одном из интервью вы говорили, что с вероятностью 98% ближайшие пять лет могут побить тепловой рекорд, который поставил 2023 год. Неужели 2024-й может стать самым жарким годом за всю историю человечества?

— По этому поводу развернулось много дискуссий в научном сообществе. <...> Может, да, может, нет.

— Имеет ли смысл просить вас спрогнозировать, каким будет лето в Москве и в России в целом? Или тут эффективнее гадать на кофейной гуще?

— Никого не надо просить прогнозировать погоду на лето, — попросил Киселев. — Дело в том, что в наших климатических условиях оправданно прогнозировать погоду можно не больше чем на 15 дней.

Владимир Полеванов считает, что глобальное потепление — это большой капиталистический заговор. Его точка зрения заключается в том, что неуникальность погодных аномалий замалчивается, а из каждой странности или катаклизма СМИ раздувают небывалую трагедию — как с бесконечными рекордными снегопадами в заголовках, которые повторяются каждый год, так и с наводнениями. Также человечество начинает бояться снега посреди лета: действительно странного, но уже встречавшегося в истории явления.

— Скажите, а с чем, как не с глобальным потеплением, это может быть связано?



— Дело в том, что прежде чем говорить о глобальном потеплении, похолодании, о чем бы то ни было, нужно соблюдать климатические законы. Климатология — это наука, которая сейчас превращена в пиар-компанию. Каждый, так сказать, возвращается как хочет, и заявляет. Одни говорят, так, другие — эдак. А всё просто. Человек — это слишком ничтожное существо, чтобы всерьез менять или влиять на климат. Есть небольшое потепление, вне всякого сомнения. Оно особенно хорошо развивается в Арктике. Но всё это превращено в политику, в возможность зарабатывать дополнительные деньги из ничего.

— Но как объяснить погодные аномалии?

— Дело в том, что погода — это вещь изменчивая, она как биение сердца. И каждое погодное явление зависит от очень многих факторов: от климатического давления, направления ветров, осадков и так далее. Но все это в пределах многолетних норм, — считает Полеванов. — То же наводнение, которое мы наблюдаем сейчас, — конечно, были подобные наводнения и в XX веке. Я помню и страшный снегопад в Москве, который был на День космонавтики в конце прошлого века, — вспоминает специалист.

Уровень воды в Оренбуржье побил рекорд 1942 года Источник: Людмила Орлова / 74.RU











— Сообществом специально не учитывается то, что всё уже было, — продолжает он. — Наоборот, сообщество настаивает на том, что все эти события являются чем-то необычным, уникальным, делается упор на уникальность подобных ситуаций. А это выгодно всем, даже губернаторам, которые сразу же под эту уникальность требуют дополнительных денег и сваливают всю вину на аномалии, а не на то, что не укрепляли дамбу. Надо не поддаваться на провокации и не искать систему в единичных явлениях, — заявил Полеванов.

А вы как думаете, природа переживает сейчас небывалые катаклизмы или все это уже было? Конечно! С природой стало твориться что-то непонятное Периодически бывают наводнения, и лето бывает холодное. Всё повторяется

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