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Страна и мир Война на Ближнем Востоке обзор Одни празднуют, другие сидят в убежищах. Как рассказывают о нападении Ирана на Израиль в СМИ этих стран: фото и видео

Одни празднуют, другие сидят в убежищах. Как рассказывают о нападении Ирана на Израиль в СМИ этих стран: фото и видео

Рассказываем и показываем, что происходит в конфликтующих державах Ближнего Востока

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Как рассказывают о нападении Ирана на Израиль СМИ этих стран

В субботу, 13 апреля, Иран начал атаку на Израиль и выпустил десятки беспилотников-камикадзе. Об этом в ходе специального заявления сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает израильский журналист Марк Котляровский в своем телеграм-канале.

Атака на Израиль стала ответом на удар ЦАХАЛ по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Всего Иран запустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. Всю актуальную информацию мы собираем в нашей онлайн-хронике.

MSK1.RU показывает, как рассказывают о нападении Ирана на Израиль СМИ этих стран.

В Израиле давно были готовы к нападению Ирана, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за несколько часов до начала атаки.

— Наши системы обороны развернуты, и мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Государство Израиль сильно, Армия обороны Израиля сильна, общественность сильна, — сказал он.

Выступление премьер-министра Израиля за несколько часов до атаки

Через некоторое время Иран, действительно выпустил беспилотники-камикадзе и ракеты из Керманшаха и нескольких западных провинций по Израилю. В это же время Иордания, граничащая с атакуемым регионом, закрыла воздушное пространство.

Израиль же поставил цель — перехватить выпущенные в его сторону беспилотники до того, как они долетят до его воздушного пространства.

Выпущенные по Израилю беспилотники

Тем временем в Иране начались празднования в честь запуска беспилотников — люди с флагами заполонили улицы. Повсюду раздаются гул машин и песни. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в соцсетях, что Израиль будет наказан за разгром посольства в Дамаске 1 апреля.

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил ответом тем странам, которые предоставят Израилю свою территорию для нападения на исламскую республику.

Массовые гуляния в Иране

В Израиле в это время начали подготовку к обстрелу. В небе разных регионов страны уже можно было увидеть беспилотники и баллистические ракеты.

Ракеты в небе Израиля

Людей отправили в бомбоубежища и защитные комнаты. ЦАХАЛ заявил о полной боевой готовности и попросил жителей соблюдать меры предосторожности.

В российские телеграм-каналы просочились видео, как толпа израильтян бежит в укрытие

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Мертвого моря. Об этом сообщила Армия Израиля. В небе над Иерусалимом стали слышны взрывы.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, назвал атаку иранских БПЛА на еврейское государство серьезной и опасной эскалацией.

Беспилотники Ирана кружат над Храмовой горой в Иерусалиме

Иран пообещал нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль, сообщило агентство Fars.

Через некоторое время на улице одного из иорданских городов упал обломок баллистической ракеты, сбитой ПВО королевства.

Иранские силы ударили по аэропорту Рамон, который расположен в пустыне Негев на юге Израиля. В районе находится сразу несколько военных объектов ЦАХАЛ.

КСИР Ирана заявил об уничтожении целей на территории Израиля с помощью ракет и беспилотников, сообщило агентство IRNA. Позже ЦАХАЛ сообщил, что ущерб, нанесенный в результате атаки одной из армейских баз в Негеве, минимальный.

Атака на военные объекты в пустыне Негев

Если Израиль атакует территорию Ирана, Тегеран ответит с удвоенной силой. Об этом иранскому гостелеканалу Press TV заявил один из командиров Корпуса стражей исламской революции.

Празднества в честь массированного удара по Израилю продолжались несколько часов.

Демонстрация в Тегеране

Более 30 человек обратились за медицинской помощью в Израиле после сигналов тревоги. Об этом сообщила пресс-служба службы скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

Всего Иран выпустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Волна ударов продолжалась около 5 часов. Как сообщает ЦАХАЛ, большую часть ударов удалось сбить на подлете.

Работа системы «Железный купол» в Израиле

Всю актуальную информацию мы собираем в нашей онлайн-хронике. Почитайте еще, что говорят эксперты по Ближнему Востоку про то, как будет развиваться ирано-израильский конфликт. Также мы публиковали сборный текст об ирано-израильском конфликте — что известно о нем к этой минуте.

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Атака на Израиль Иран Нападение Беспилотник Баллистические ракеты ПВО
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