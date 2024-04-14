Одни празднуют, другие сидят в убежищах. Как рассказывают о нападении Ирана на Израиль в СМИ этих стран: фото и видео

Как рассказывают о нападении Ирана на Израиль СМИ этих стран Источник: Mdais / X; IranPress News Agency











В субботу, 13 апреля, Иран начал атаку на Израиль и выпустил десятки беспилотников-камикадзе. Об этом в ходе специального заявления сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа Даниэль Хагари, передает израильский журналист Марк Котляровский в своем телеграм-канале.



Атака на Израиль стала ответом на удар ЦАХАЛ по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли офицеры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Всего Иран запустил более 200 ракет и беспилотников по Израилю. Всю актуальную информацию мы собираем в нашей онлайн-хронике.

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В Израиле давно были готовы к нападению Ирана, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху за несколько часов до начала атаки.

— Наши системы обороны развернуты, и мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в нападении. Государство Израиль сильно, Армия обороны Израиля сильна, общественность сильна, — сказал он.

Выступление премьер-министра Израиля за несколько часов до атаки Источник: israelnationalnews.com

Через некоторое время Иран, действительно выпустил беспилотники-камикадзе и ракеты из Керманшаха и нескольких западных провинций по Израилю. В это же время Иордания, граничащая с атакуемым регионом, закрыла воздушное пространство.

Израиль же поставил цель — перехватить выпущенные в его сторону беспилотники до того, как они долетят до его воздушного пространства.



Выпущенные по Израилю беспилотники Источник: IranPress News Agency

Тем временем в Иране начались празднования в честь запуска беспилотников — люди с флагами заполонили улицы. Повсюду раздаются гул машин и песни. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в соцсетях, что Израиль будет наказан за разгром посольства в Дамаске 1 апреля.

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни пригрозил ответом тем странам, которые предоставят Израилю свою территорию для нападения на исламскую республику.



Массовые гуляния в Иране Источник: IranPress News Agency

В Израиле в это время начали подготовку к обстрелу. В небе разных регионов страны уже можно было увидеть беспилотники и баллистические ракеты.

Ракеты в небе Израиля Источник: Голос Израиля / T.me

Людей отправили в бомбоубежища и защитные комнаты. ЦАХАЛ заявил о полной боевой готовности и попросил жителей соблюдать меры предосторожности.

В российские телеграм-каналы просочились видео, как толпа израильтян бежит в укрытие Источник: SHOT / T.me

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Мертвого моря. Об этом сообщила Армия Израиля. В небе над Иерусалимом стали слышны взрывы.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, назвал атаку иранских БПЛА на еврейское государство серьезной и опасной эскалацией.



Беспилотники Ирана кружат над Храмовой горой в Иерусалиме Источник: Голос Израиля / T.me

Иран пообещал нанести удар по Иордании, если она будет препятствовать атаке на Израиль, сообщило агентство Fars.



Через некоторое время на улице одного из иорданских городов упал обломок баллистической ракеты, сбитой ПВО королевства.

Источник: Голос Израиля / T.me

Иранские силы ударили по аэропорту Рамон, который расположен в пустыне Негев на юге Израиля. В районе находится сразу несколько военных объектов ЦАХАЛ.



КСИР Ирана заявил об уничтожении целей на территории Израиля с помощью ракет и беспилотников, сообщило агентство IRNA. Позже ЦАХАЛ сообщил, что ущерб, нанесенный в результате атаки одной из армейских баз в Негеве, минимальный.

Атака на военные объекты в пустыне Негев Источник: IranPress News Agency

Если Израиль атакует территорию Ирана, Тегеран ответит с удвоенной силой. Об этом иранскому гостелеканалу Press TV заявил один из командиров Корпуса стражей исламской революции.



Празднества в честь массированного удара по Израилю продолжались несколько часов.

Демонстрация в Тегеране Источник: IranPress News Agency











Источник: AP Photo/Vahid Salemi











Более 30 человек обратились за медицинской помощью в Израиле после сигналов тревоги. Об этом сообщила пресс-служба службы скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).



Всего Иран выпустил 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Волна ударов продолжалась около 5 часов. Как сообщает ЦАХАЛ, большую часть ударов удалось сбить на подлете.