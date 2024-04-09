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Страна и мир Водителю, насмерть сбившему поэта Льва Рубинштейна, дали условный срок

Водителю, насмерть сбившему поэта Льва Рубинштейна, дали условный срок

Смертельное ДТП произошло 8 января

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Поэт шел по пешеходному переходу, когда в него влетела иномарка

Водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна в Москве, вынесли приговор — условное лишение свободы на 1 год и 8 месяцев, сообщает ТАСС.

ДТП произошло 8 января на пешеходном переходе. Лев Рубинштейн шел по наземному переходу по улице Образцова, когда его сбил Volkswagen. На тот момент, по данным дептранса, за машиной числилось 19 случаев нарушения ПДД за последний год.

Поэта доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти. Рубинштейн умер 14 января в возрасте 76 лет.

Лев Рубинштейн — один из основателей московского концептуализма. В 1970-х годах поэт создал собственный жанр картотеки. В 2012 году он получил литературную премию «НОС».

ПО ТЕМЕ
Суд Приговор Лев Рубинштейн Иномарка ДТП Условный срок
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