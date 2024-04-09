Водителю, насмерть сбившему поэта Льва Рубинштейна, дали условный срок

Поэт шел по пешеходному переходу, когда в него влетела иномарка Источник: Лев Рубинштейн / Vk.com











Водителю, сбившему поэта Льва Рубинштейна в Москве, вынесли приговор — условное лишение свободы на 1 год и 8 месяцев, сообщает ТАСС.



ДТП произошло 8 января на пешеходном переходе. Лев Рубинштейн шел по наземному переходу по улице Образцова, когда его сбил Volkswagen. На тот момент, по данным дептранса, за машиной числилось 19 случаев нарушения ПДД за последний год.

Поэта доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли его спасти. Рубинштейн умер 14 января в возрасте 76 лет.

