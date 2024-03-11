Взрыв на мосту, беспилотники над Таганрогом и свобода по контракту: новости СВО за неделю

Диверсия в Самарской области

Утром 4 марта в Самарской области прогремел взрыв. Из-за самодельного взрывного устройства на несколько часов оказалось парализовано движение поездов в регионе. Чуть позднее обстановка вокруг ЧП начала накаляться — на мосту обнаружили еще одно СВУ. Его удалось обезвредить.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

